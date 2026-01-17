前妻「昏厥瀕死」不送醫！冷血家暴男先去洗血跡…再把她丟包直到斷氣

記者陳弘逸／台中報導

男子把前妻打到昏厥瀕死仍不送醫，卻把人再去清洗血跡滅證後，再把人丟包路邊，導致人死亡。（示意圖／PIXABAY）

台中市有家暴、毒品等前科的張姓男子去年跟陳姓前妻外出起爭執，竟把人痛毆到昏厥瀕死仍不送醫，第一時間卻是清洗血跡滅證後，再把人丟包路邊，直到她死亡；殘忍行徑曝光後，被檢方於近日將張男依重傷害致死罪起訴，此案將由台中地院國民法庭審理。

據《聯合報》報導，30歲的張男有家暴、毒品等前科，過去因對33歲的陳姓前妻家暴， 2024年由法院核發保護令，因此，前夫不得家暴、騷擾及接觸女方。

但在2025年9月22日中午，張男開車載陳女外出，雙方發生爭執，男方竟失控徒手痛毆女方，造成她頭部、身體多處外傷，釀顱腦損傷出血、重度外傷性神經軸索損傷。

陳女挨揍後，陷入昏迷、瀕臨死亡，未料，張男不僅沒將人送醫，還載人到彰化洗車場清洗血跡，再開車回台中市大雅區把人丟包在騎樓。

直到清晨，張男父親發現陳女渾身是傷倒臥騎樓，才通報救護車，但最終仍重傷不治；此案曝光後，張被依法送辦。檢方於近日偵結，將張男依重傷害致死、違反保護令等罪起訴，此案將由台中地院國民法庭審理。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

