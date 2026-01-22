前婆婆控女醫「生氣會亂砸東西」 曝兒子曾說：就當菩薩給我考驗！

在台南市東區府連路執業約17年的「侯娟妃婦產科診所」，於去年3月突然歇業，引發地方病患關注。侯娟妃醫師的前婆婆接受《自由時報》採訪表示，同為醫師的兒子已在去年9月與侯女完成離婚，強調這段婚姻結束「終於還給黃家一份清靜」。

前婆婆表示，侯娟妃婚後精神與情緒狀況不佳，有時在家發怒會亂砸東西、辱罵丈夫。（圖／Google Maps）

前婆婆透露，侯女母親與她原本是朋友關係，當年侯母詢問她醫師兒子是否有對象，因雙方都是醫師且未婚，便促成這段婚姻。婚後家人將府連路上黃家所有大樓的1、2樓以每月6萬元低價租給侯女開設診所，未料婚姻卻走向怨偶結局。

關於婚姻失和原因，黃母表示，侯女婚後精神與情緒狀況不佳，有時在家發怒會亂砸東西、辱罵丈夫，她本人也曾被媳婦兇過。兩人婚後沒有生育，雖有進行檢查，但侯女卻將問題歸咎於丈夫。黃母指出，侯女確實虔誠信仰妙禪，而她與兒子則是正常佛教徒，平日常出入台南北區正覺寺，但雙方並未因宗教信仰不同發生爭執。

約在去年春節前，侯女突然向丈夫表示要搬出去住，據了解是搬往台南安南區。黃母說明，侯女與黃男雙方都提告離婚，官司持續到去年9月才判決離婚。她強調兒子並未給付大筆贍養費，因為婚姻期間兒子已提供生活費，家中物品多由兒子購買，反而是一些珠寶與價昂佛像被侯女拿走。

前婆婆曾詢問兒子為何能容忍遭侯娟妃辱罵，兒子回應「就當作是修行，把侯女當作是菩薩派來要考驗我的」。 （示意圖／Pixabay）

黃母不以為然地表示，兒子在大醫院擔任醫師主管，收入豐厚，何需把侯女當作搖錢樹？她曾詢問兒子為何能容忍遭侯女辱罵，兒子回應「就當作是修行，把侯女當作是菩薩派來要考驗我的」。黃母感嘆，離婚數月後侯女仍接受週刊大篇幅報導，部分內容並非事實。

泉南里長洪孟甫坦言與黃家、侯女都熟識，黃家人在泉南里一帶擁有許多房地，包括里活動中心、金天宮廟宇土地及一段通往府連路的路地，都是黃家捐出的，相當熱心公益。洪里長表示，侯女經營診所時有問題會找他協助，互動良好，患者眾多，去年突然停業讓許多患者里民向他詢問原因，但他並不清楚詳情，對於侯女與夫家的紛爭同樣不瞭解。

