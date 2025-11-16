前官員籲 推動老舊雞場轉型

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼殘留超標案延燒，檢方已分案偵辦。圖為北市民眾在賣場挑選雞蛋。（陳君瑋攝）

彰化文雅畜牧場產出蛋品遭衛福部驗出農藥芬普尼殘留超標，後續更查出「疑蛋農違規用於雞身上驅蟲」，外界質疑並非個案，不能只靠衛福部事後追查，農業部須從源頭掌握蛋雞場狀況。前農委會副主委黃金城認為，應針對老舊傳統蛋雞場推動轉型，且「老中青雞隻」混養模式也需改善，落實生物安全防治。

芬普尼蛋事件曾在民國106年、108年及114年出現3次，首次爆發是因蛋農違規用於驅蟲，當時國內共有44場遭檢出有類似情況，第2次則為單一案場事件，推估為環境汙染，而本次第3度爆發，起初猜測為環境汙染，然而調查指出，疑為蛋農違規用於驅蟲，讓外界憂心非個案，農業部應全面普查。

黃金城指出，芬普尼處理雞虱效果顯著，雖已禁用，但在沒有替代藥品的情況下，零星蛋農仍會暗自使用。若再往前思考「為何要用」，就可得出老舊畜牧場、飼養模式需改善的結論，這也是問題根源。

黃金城說，飼養環境方面，若長期不清理雞糞等汙染，便會滋生病媒蚊，生物安全自然做不好；而飼養模式，許多蛋雞場採行「部分老雞淘汰、新雞直接進場」的老中青混養模式，無法留出空窗期，寄生蟲難以完全消滅。

他強調，缺乏替代藥物，更應落實生物安全防治，而改善飼養模式正是根本之道，呼籲農業部持續與產業溝通，思考傳統蛋雞場的轉型。

此外，他也表示，過往調查已顯示違規使用芬普尼案場僅為少數，若以本次案件推估「全台蛋雞場皆有疑慮」，恐有汙名化、不符事實的情況。