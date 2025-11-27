前小港機場主管追求女下屬遭拒 瘋狂追求判罪
曾任高雄國際航空站主管的朱姓男子，向女下屬小美（化名）告白遭拒，竟瘋狂追求，被法官依跟騷法判刑兩月，得易科罰金。可上訴。
判決指出，朱男在高雄國際航空站任職，和小美是同事。一一二年九月廿八日晚上，朱男自高雄國際航空站離職當晚，同事幫他辦踐別會，朱男趁機向小美告白，但卻沒下文。
朱男就傳訊給小美說：「愛一個人真的很苦，但是有活著感覺。希望妳幸福快樂，有任何需要，要跟我說，讓我守護妳一輩子」。
小美看到訊息後回覆：「對朱大哥一直都是抱持著長輩、父親的愛戴，沒有其他之餘的想法」，但朱男告不死心，持續傳送「我要定妳了，這輩子或下輩子一樣」、「希望給妳幸福的感覺。我真心把妳當自己人看待」。
由於小美不斷被朱男簡訊騷擾，只好將他封鎖，不料朱男竟到機場堵人，小美得知此，嚇得在同事掩護下，從機場密道逃離辦公室，小美不堪朱男長達半年的騷擾，於一一三年六月十八日，向高雄國際航空站提出申訴，並報警處理。
雄院審理時，朱男否認騷擾小雅，還說把她當「女兒」對待；但法官審理後，認定朱男並未把小美當「女兒」，而是當成「女人」對待，加以小美多次拒絕朱追求，依違反跟騷法判他兩月徒刑，得易科罰金。
其他人也在看
通緝犯藏毒被警追捕 駕車闖入鐵道疾駛
1名黃姓通緝犯，26日違停遇警盤查，因車內藏毒心虛駕車逃逸，警方尾隨追捕，黃竟將車闖入平交道沿鐵軌疾駛，暴胎棄車後，奔逃到基隆南站頂樓，結果摔落到三樓雨棚受傷，警方通報消防人員出動雲梯車將黃救下戒護送醫後送辦；這件猶如電影情節般的鐵道大逃亡，也造成台鐵設施毀損，班次嚴重延誤。33歲的黃姓男子，因涉公共危險、偽造文書案件遭到通緝。26日凌晨1時左右，黃駕駛BMW轎車違停在精一路、龍安街口，基警一分局延平街派出所警網發現，因感可疑，便上前盤查。黃姓男子因通緝又車內藏毒，一時心虛，便拒檢加速逃逸，警方見狀鳴笛追捕，黃駕車衝進狹窄的龍安街96巷內，見警方緊追不捨，竟搏命闖入巷內平交道，轉入鐵道疾駛，追捕的員警見到黃駕車沿鐵軌逃逸，當場傻眼，直呼「要怎麼追」。黃姓男子駕車沿著鐵軌疾 ...台灣新生報 ・ 1 天前
航站孽緣！已婚噁男長官狂追嫩妹部屬 她嚇到躲機場密道不敢出來
曾在高雄小港機場擔任主管的已婚朱姓男子，因愛慕年輕女同事，調職前夕在餞別會上告白被拒後，竟長達8個月持續傳送「想你」、「讓你成為我的女人」等露骨訊息，甚至前往機場「堵人」，迫使女下屬透過同事掩護從機場密道逃離。女同事事後報警，高雄地方法院審理認定朱男行為構成跟蹤騷擾，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可再上訴。鏡報 ・ 21 小時前
廉世彬爆遭長期性騷！台灣經紀公司發聲：尊重是最基本底線
廉世彬爆遭長期性騷！台灣經紀公司發聲：尊重是最基本底線EBC東森娛樂 ・ 1 天前
她校內亂傳「女女師生戀滾床單」！女大生下場慘了…
社會中心／饒婉馨報導高雄某大學的黃姓女學生，遭老師控告涉在教室外對其他人說，「老師與小美（化名）、小麗（化名）女學生有女女師生戀」，還暗指她們有發生性行為等謠言，甚至偽造調查書提交給學校性平會。因此，女老師提告她誹謗名譽；經過法院審理後，判決已出爐。民視 ・ 22 小時前
怎麼又是你！黃子佼持有性影像二審剛宣判 今涉肇逃遭起訴
即時中心／林韋慈報導藝人黃子佼昨（25）日才因持有兒少性影像案，二審被依《個資法》改判1年6月、緩刑4年。不料，他今（2025）年8月在新北市三重區開車外出時，疑似擦撞一名騎機車的婦人後離去，如今新北地檢署於今（26）日依肇事逃逸罪將他起訴；至於女騎士針對過失傷害部分已撤告，因此不起訴。民視 ・ 1 天前
告白女下屬被拒！機場噁男主管狂傳「我要定妳了、守護妳一輩子」 還衝辦公室堵人...下場曝光
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導一名曾在高雄國際航空站擔任主管的朱姓男子，日前在調職的餞別會上當場向年輕女下屬告白，遭拒後竟開始不斷傳「我要定妳了...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
小港機場主管告白被拒 女下屬逃「密道」躲騷擾
曾在高雄國際航空站擔任主管的朱姓男子，調職去其他單位服務時，在踐別會上向女下屬小雅（化名）告白，小雅明確拒絕更告知只當他是「父執輩」，但朱男不死心持續傳訊騷擾，小雅從機場密道逃避後無奈報警，朱男被依跟騷法判刑2月，得易科罰金。判決指出，朱姓男子在高雄國際航空站服務多年，也升上小主管的位置，2023年自由時報 ・ 1 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑26日下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 4 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 1 天前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大火失聯 16歲少女最後傳訊：好辛苦
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至28日清晨，已知至少94人罹難、70人受傷，多人失蹤。1名16歲女學生黎凱琪失聯至今，親友心急如焚，但只能無奈等消息，而她生前的最後訊息也曝光，短短幾...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 1 天前
中職》涉引誘球員賭博 球員工會對經紀公司開鍘：永久停權
針對球員工會認證之經紀公司涉及引誘球員參與賭博行為，中職球員工會日前已完成所有調查程序及懲處。球員工會主任趙子維今天受訪指出，工會決議將遭檢舉的泰宇運動行銷有限公司「永久停權」，並沒收其保證金，並表示這是工會做出的最重懲處，在3週前就已將這個結果通知聯盟及六球團。自由時報 ・ 1 小時前
韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導雲林一對陳姓夫妻11月23日前往土耳其旅遊，未料於24日在阿布達比（Abu Dhabi）轉機時，陳姓男子竟在機艙空橋被5名武裝人員強行帶走，因陳男的身上沒有護照與行李，一度失聯，引發外界高度關注；所幸在外交部及多方協助下，我國駐杜拜辦事處日前已順利聯繫上陳男，並將其安置於處長宿舍。對此，國民黨立委張嘉郡今（28）日表示，此案事涉國際人權與程序正義，若查證後確認為誤會，阿布達比警方應向台灣道歉；張也強調，陳妻非常感謝她與立法院長韓國瑜的關心，更希望外交部未來能持續提供協助。今早9時，張嘉郡在立法院議場前受訪，回應台灣旅客於阿布達比轉機遭武裝警察帶走案。談及與陳姓夫妻接觸的過程，張嘉郡說，「我介紹我是立委張嘉郡，韓國瑜院長跟我都非常關心你，我們會想辦法先幫你聘請律師，我也跟外交部聯繫，他們一開始是希望陳太太自己去請律師，但是可以想像說阿布達比並不是日本或韓國比較鄰近台灣，國人常旅遊的地方」。她不諱言，台灣的國人在中東地區並不是有很多的關係或有認識很多人，因此無法自行去找律師，所幸在他們的協助下，外交部幫他聘請了律師，去到杜拜當地的警局探望陳先生，並於杜拜時間28日凌晨1時，把人給帶回來了。「真的就是好險，先帶回來」，張嘉郡說，陳先生目前身上沒有任何的錢，也沒有行李，只好先借住在當地外交部的處長的家裡，目前他的行李跟護照還是被扣押中，律師必須繼續幫他釐清，為什麼被帶走，也希望外交部能持續為陳先生來協助。張嘉郡強調，因為這也有國際人權、法律公平程序的問題，希望外交部能儘速釐清之外，假設這是一個誤會，阿布達比的警方也應該對台灣道歉，因為這與台灣人民人權、生命財產安全有關，可以想像說這其實是非常嚴重的一件事情。張嘉郡透露，早上有跟陳太太有通過電話，她非常地開心，說等與先生回到台灣之後，要當面向韓院長及自己致謝，「我也希望他們順利平安回到台灣，我們在世界各地旅遊的台灣人，人身安全都能得到最好的保障」。外交部稍早證實，我國駐杜拜辦事處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。外交部指出，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。原文出處：快新聞／韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度 更多民視新聞報導男「阿布達比」轉機被5警帶走 前機師分析：恐怖分子等級狀況台男突遭阿布達比5警拘捕 兒報平安：目前在杜拜警局雲林退休男於阿布達比轉機竟遭帶走 妻首度視訊揭現況民視影音 ・ 2 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《社會》竊密案 扣押羅唯仁房產股票數十億
【時報-台北電】台積電前資深副總經理羅唯仁疑涉竊取2奈米製程機密「帶槍投靠」競爭對手英特爾，雖英特爾聲明否認指控，但台灣高檢署智財分署檢察官經初步查證，認為羅唯仁竊走2奈米機密，涉犯《國家安全法》，將他列為被告偵辦，基於保全證據及日後追徵犯罪所得，26日指揮調查局新竹市調查站搜索羅男新竹縣、台北市住處，查扣電腦及隨身碟，並聲請扣押羅唯仁名下數十億元台積電股票及2處房產獲准。 據悉，由於羅已在10月初出境，因此檢方另對他實施「境管通報」，若接獲羅唯仁返台訊息，將持拘票赴機場拘提他到案。 台積電迄今未提刑事告訴，但《國安法》將半導體技術列為「國家核心關鍵技術」，嚴禁竊取或意圖在國外使用，違者將面臨嚴厲的刑罰。智財分署認為羅涉犯《國安法》，為非告訴乃論之罪，依法主動偵查。檢方因對羅實施搜索、扣押等強制處分，全案改分「偵字案」偵辦。 高檢署說，羅唯仁疑違反《國安法》、《營業祕密法》，智財分署11月18日剪報分「他字案」偵辦，經初步釐清案情，向智慧財產及商業法院聲請搜索票，26日下午指揮新竹市調查站搜索羅位於北市、竹縣2處住處，查扣電腦、隨身碟，將進行鑑識還原，釐清羅竊密過程及方式。檢察官26日時報資訊 ・ 5 小時前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 21 小時前