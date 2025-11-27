前小港機場主管追求女下屬遭拒 瘋狂追求判罪

圖曾任小港機場主管朱男，追求女下屬遭拒，竟瘋狂追求。（資料照）

曾任高雄國際航空站主管的朱姓男子，向女下屬小美（化名）告白遭拒，竟瘋狂追求，被法官依跟騷法判刑兩月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，朱男在高雄國際航空站任職，和小美是同事。一一二年九月廿八日晚上，朱男自高雄國際航空站離職當晚，同事幫他辦踐別會，朱男趁機向小美告白，但卻沒下文。

朱男就傳訊給小美說：「愛一個人真的很苦，但是有活著感覺。希望妳幸福快樂，有任何需要，要跟我說，讓我守護妳一輩子」。

小美看到訊息後回覆：「對朱大哥一直都是抱持著長輩、父親的愛戴，沒有其他之餘的想法」，但朱男告不死心，持續傳送「我要定妳了，這輩子或下輩子一樣」、「希望給妳幸福的感覺。我真心把妳當自己人看待」。

廣告 廣告

由於小美不斷被朱男簡訊騷擾，只好將他封鎖，不料朱男竟到機場堵人，小美得知此，嚇得在同事掩護下，從機場密道逃離辦公室，小美不堪朱男長達半年的騷擾，於一一三年六月十八日，向高雄國際航空站提出申訴，並報警處理。

雄院審理時，朱男否認騷擾小雅，還說把她當「女兒」對待；但法官審理後，認定朱男並未把小美當「女兒」，而是當成「女人」對待，加以小美多次拒絕朱追求，依違反跟騷法判他兩月徒刑，得易科罰金。