前局長鄭明典助攻！ 氣象團隊白話解讀科學

前中央氣象局局長鄭明典，近期加入TVBS擔任氣象團隊顧問，提供氣象團隊，包含主播吳軒彤、吳姝叡、張蕙纖、曹佼人、周祐萱、謝宜倫、劉育瑄，以及網路新聞氣象主播王馨儀、張良瑜最寶貴的技術指導與播報建議，共同將深奧的科學轉化為最親切的日常對話，為全台灣觀眾打造一個隨時在側、最懂生活需求的天氣好夥伴。

前中央氣象局局長鄭明典擔任TVBS氣象團隊顧問，盼將深奧的科學轉化為最親切的日常對話。（圖／TVBS）

身為中央氣象局「氣象數值模式預報發展應用系統」的建立者，鄭明典對大數據分析與大氣科學始終抱持極高標準與嚴謹態度。此次跨足媒體領域，鄭明典表示，無論身處公部門或媒體環境，他始終堅信氣象資訊應具備實質且長遠的幫助。他強調，「氣象不應只是冷冰冰的數據，必須變成日常對話的題材。」

得知 TVBS 氣象團隊不僅止於單純播報，更致力於引導大眾理解氣象對生活的實質影響，讓鄭明典深有同感地表示：「這也是我一直以來堅持的想法。」他認為，一旦民眾能理解天氣變化背後的邏輯，氣象資訊就不再只是冷冰冰的數據與預測，而能昇華為生活中最具溫度的守護力量。

鄭明典表示，無論身處公部門或媒體環境，他始終堅信氣象資訊應具備實質且長遠的幫助。（圖／TVBS）

長期以來，鄭明典透過社群平台分享即時天氣觀察，累積數十萬粉絲的關注與信賴，更被網友暱稱為「氣象網紅」。他坦言，分享資訊早已成為生活習慣，也是一種純粹的愉悅，期盼能藉此對社會帶來正面影響。

此次正式加入 TVBS 氣象團隊，鄭明典的核心任務之一，便是協助團隊將艱澀難懂的術語，轉化為大眾易於吸收的「白話科學」。在他的指導下，團隊將致力於把複雜的數值預報模式、高解析衛星雲圖與天氣系統，轉化為與食、衣、住、行緊密相連的實用資訊，不僅大幅降低氣象知識門檻，也讓氣象報導從單純的數據呈現，昇華為守護民眾生活的貼心陪伴。

在鄭明典指導下，TVBS氣象團隊將致力於把複雜的數值預報模式、高解析衛星雲圖與天氣系統，轉化為與食、衣、住、行緊密相連的實用資訊。（圖／TVBS）

為進一步拉近與觀眾的距離，團隊亦積極規劃推出 Podcast 節目，首集將由鄭明典領軍，帶領氣象團隊主播群以輕鬆、生活化的話題切入，讓專業氣象不再遙不可及，而是能如朋友聊天般自然融入日常，在通勤或閒暇時刻陪伴觀眾從容面對天氣變化，實踐「遇見天氣守護生活」的團隊理念。

