前屏東縣議員李清聖母蔣壽美辭世享壽85歲 24日公館告別式

李清聖與母親蔣壽美合影。（李清聖提供）

記者蔣謙正/屏東報導

曾任多屆屏東縣議員的李清聖母親蔣壽美女士，17日去世享年85歲，她的⼀⽣是勇氣象徵 ，她不僅成功拉拔六個孩⼦長⼤成⼈ ，生前曾榮獲象徵女性堅韌美德的婦女百合獎，24日上午將於屏東公館長老教會舉辦告別式。伯大尼之家郭倍宏董事長、台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師將致慰詞。

壽美女士⺠國3 0 年 1 1 ⽉ 1 ⽇⽣於屏東市頂柳⾥ ⺠國5 0 年 ，她與隨軍來台的屏東空軍⼠官李芳龍先⽣結為連理 。丈夫為⼈樂觀正直 ，夫妻倆雖物質⽣活貧苦 ，卻也和樂融融 ，共同孕育了五男⼀女 。在孩 ⼦尚在讀國中⼩ 、么女年僅三歲時 ，丈夫不幸因病早逝 。家中的樑柱驟然倒下 ，留下聾啞的蔣壽美女⼠獨⾃⾯對撫養六名幼⼦的艱巨挑戰 。在那個缺乏社 福資源的年代 ，⼀位聽障 、⼜無經濟能⼒的單親⺟ 親 ，其處境之難 ，實非旁⼈所能想像 。

廣告 廣告

家庭和樂的全家福，是蔣壽美一生最大的榮耀。（李清聖提供）

愛與溫情的澆灌 – ⾯對命運的磨難 ，她沒有怨天尤⼈ 。她⽤雙手辛勤操勞做⼯ ，在無聲的世界裡默 默為孩⼦撐起⼀片天 。在這段艱難 的歲⽉裡 ，感謝娘家⽗⺟親及教會的弟兄姊妹與家扶中⼼伸出了援⼿ 。透過社會的愛⼼與信仰的⼒量 ，故⼈獲得了⽀撐家庭的精神與 物質資助 ，也讓六位⼦女能在關懷中健全成長 。⼦女回憶起⺟親的辛勞 ，常感念⺟親是如何在艱困中 守護著這個家 ，那份厚重的母愛 ，是⼦女⼼中最強⼤的⼒量 。感謝上帝恩典 ，家庭⼦孫有在⼟⽊ 業 、政治教育界 、餐飲房仲業及司法界中服務 。家庭和樂是蔣壽美女士一生的榮耀 ，也是對她⼀⽣奉獻最誠摯的肯定 。

家屬依先人遺願，懇辭花籃、蘭花，尚請親友海涵。家屬也期能化小愛為大愛，親友的奠儀，將全數捐贈「屏東家扶中心」、「屏基建院基金」。