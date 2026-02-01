「前川強個展：1960－至今」創作能量收放自如

記者劉昕翊／臺北報導

「前川強個展：1960－至今」即日起至2月13日，在「白石畫廊台北」陳展約42件藝術家早期創作、中期發展，以及晚期的集大成之作，涵蓋麻布、棉麻布細線等豐富媒材，充分展現前川強對材質探索的無限追尋和收放自如的創作能量，不斷為其藝術創作生涯開啟新的篇章。

日本藝術家前川強於1959年首次參加第八屆具體藝術展，1962年正式加入具體藝術協會，期間逐漸發展出其獨特的創作手法，使用粗麻布，透過撕裂、縫合及皺褶等方式，創造出富有紋理和動態張力的表面。此次即攜手白石畫廊舉辦展覽，陳展豐富作品，具體呈現多年創作脈絡，包含，1960年代加入「具體藝術協會」以來的早期創作、1972年具體派解散後的中期發展，以及晚期作品。

其中，《作品（斜向）A-20》（1963）和《作品 130931》（1963）的色塊和線性元素常以深色、大地色或中性色的背景為襯，成為畫面中的視覺節奏，且對顏料和織物的層疊運用，也體現具體派以媒材本真性為核心的美學精神。具體派於1972年解散後，前川強開始採用細質麻布為創作媒材，色彩則轉為低調內斂，構圖變得更簡約、幾何化，細密的褶皺從表面浮現，例如，《無題 170904》（1991）。

另外，近年來，前川強回歸粗麻布，並放大早期作品中的褶皺和凸起紋理，在《無題150304》（2014）中，流暢的線條宛如河流，大膽的藍、紅和黃顏料佔據畫面中心，兩側則是覆以藍綠色調的波浪狀紋理，使整體構圖更顯沉穩宏大；而《無題》（2020）中的6件小作品構成一組極簡構圖，凸顯線條和織物的純粹性，將前川強數十年的實驗精神提煉成一種內斂而冥想的表達語彙，展現其成熟技法。

此外，2樓展間特別推出「日本前衛藝術特展」，呈現藝術家藤田嗣治（Léonard Tsuguharu FOUJITA, 1886-1968）及5位具體派成員白髪一雄（Kazuo SHIRAGA, 1924-2008）、嶋本昭三（Shozo SHIMAMOTO, 1928-2013）、田中敦子（Atsuko TANAKA, 1932-2005）、向井修二（Shuji MUKAI, b.1940）以及松谷武判（Takesada MATSUTANI, b.1937）的精選作品，均展現具體派對媒材的勇敢探索與毫不妥協的前衛精神，至今仍為觀眾帶來新的感知與探索體驗。

「前川強個展：1960－至今」即日起至2月13日，在「白石畫廊台北」陳展約42件藝術家早期創作、中期發展，以及晚期的集大成之作。（記者劉昕翊攝）

《無題》（2020）中的6件小作品構成一組極簡構圖，凸顯線條和織物的純粹性，將前川強數十年的實驗精神提煉成一種內斂而冥想的表達語彙。（記者劉昕翊攝）

「前川強個展：1960－至今」展出涵蓋麻布、棉麻布細線等豐富媒材的作品，充分展現前川強對材質探索的無限追尋和收放自如的創作能量。（記者劉昕翊攝）

民眾走進「前川強個展：1960－至今」，可欣賞藝術家早期創作、中期發展，以及晚期的集大成之作，感受其對材質探索的無限追尋。（記者劉昕翊攝）