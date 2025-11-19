前工程師：牽涉美方 台積棘手

台積電前資深副總經理羅唯仁傳出回鍋英特爾，高檢署已著手調查羅是否有帶走2奈米資料。前台積電工程師、台北市議員曾獻瑩19日表示，此事背後牽動美國政府及台美關係、半導體產業鏈夥伴關係與政治議題，情勢相當複雜，直言台積電處理這次洩密案恐怕相當棘手。

曾獻瑩指出，美國總統川普對英特爾高度支持，將其視為推動美國在地半導體製造的關鍵力量，美國政府也對其投資20億美元。台積電絕大多數營收都來自美國IC設計公司，美方利益與台灣產業的密切綁定，使得這次疑似竊密案所牽動的不僅是公司治理問題，更涉及台美關係、產業戰略布局與國際政治的可能風險。

廣告 廣告

他表示，台積電若要採取法律行動，勢必面臨「是否會得罪美國、得罪川普」的多重壓力。

曾獻瑩指出，此事牽涉對象為英特爾，雖然英特爾也和台積電有部分合作，但在發展晶圓代工業務後，成為台積電的競爭者，然而，因為輝達近期投資英特爾50億美元，輝達也成為英特爾大股東，輝達與台積電的客戶夥伴關係，成為這次台積電處理竊密案不得不考慮的因素。

曾獻瑩說，對比10多年前的梁孟松事件，當年台積電對洩密到韓國與大陸的競爭者一事採取強力法律行動，把侵害智慧財產權視為事關產業命脈的戰略議題，且過去台積電高階主管若轉往韓國、大陸半導體體系任職，台積電都會出手維護權益。

他表示，羅唯仁事件對象是美國企業英特爾，背後牽動美國政府及台美關係等複雜的政治議題，台積電處理這次洩密案恐怕相當棘手，所以迄今未就此事說明，並提出相關告訴。