前市警局代理局長唐倫 控告亞當斯政府誹謗

儘管亞當斯(Eric Adams)已卸任紐約市長，但其任內的人事風波仍持續發酵；曾短暫出任市警(NYPD)代理局長的唐倫(Thomas Donlon)13日向曼哈頓州高等法院提起誹謗訴訟，指控亞當斯及其盟友、前市警發言人謝帕德(Tarik Sheppard)，涉刻意散布有關其精神與認知狀況的說法。

唐倫於2024年秋季曾短暫領導市警約兩個月，離任後即向聯邦法院提告，指控市警內部存在廣泛貪腐問題。此次最新訴訟則稱，在他揭發市府與市警高層貪腐行為後，亞當斯與謝帕德對外暗示其出現精神衰退與認知問題，屬於蓄意抹黑與報復行為。

根據訴狀內容，這起案件「涉及在任紐約市長與其前市警首席發言人，合力對一名高階執法體系吹哨人進行有計畫的名譽摧毀行動，錯誤地將其描繪為認知受損、精神不穩定且不適任專業職務，時間點正是在其揭露市府與市警高層貪腐之後。」該案已提交曼哈頓州高等法院審理。

市府法律部門對此拒絕置評。唐倫的代理律師John Scola則在隨訴狀發布的聲明中指出，這起訴訟的核心在於問責，「問題在於，高階公職人員是否可以明知不實，卻仍以吹哨人的精神健康作為攻擊目標，以壓制異議、逃避監督。依紐約州法律，答案是否定的。」

此前，亞當斯任內四年間曾更換四名市警局長。其首任局長西維爾(Keechant Sewell)，因屢遭市長親信掣肘而請辭；第二任局長卡班(Edward Caban)，則在聯邦調查人員查扣其手機、調查貪腐案件後去職。其後，具有聯邦執法背景的唐倫被委派上任，原被期待穩定局勢，但最終未能如願。

在擔任代理局長期間，唐倫與市警高層多次公開衝突，約兩個月後轉任資深顧問，由現任蒂池(Jessica S. Tisch)接任；約半年後，唐倫亦完全離開市府體系。其後，他再度提告，指控市警高層濫用升遷制度、規避調查，並以多種方式對其進行報復，包括在交通攔查中，對其妻子上銬、搜身並短暫拘留。

最新的訴訟指出，亞當斯與謝帕德的相關言論，正是在上述貪腐訴訟提出後不久出現。訴狀列舉三起發生於去年夏天的具體案例，包括謝帕德在7月一場電視訪談中稱唐倫出現「認知問題的跡象」，其後在媒體訪問中重申類似說法；另據指亞當斯亦曾在一場閉門的商界高層會議中，指稱唐倫精神狀況不適任其職。

同日，紐約南區聯邦法院檢察官辦公室宣布，起訴亞當斯任內的官員Tony Herbert，指控其在擔任市府與公共住房居民的聯絡官期間，收受至少1萬6000元賄款，以交換商業利益與協助相關人士取得市府合約及資金支持。

