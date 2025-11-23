前市長回鍋參選？凌濤：藍營勿以逸待勞、政績應全面鋪排

桃園市議員凌濤。圖：資料照

日前傳出前桃園市長鄭文燦有意回鍋投入2026桃園市長選戰，民進黨籍桃園市議員魏筠親自向本人詢問後，鄭文燦表示，「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。對此，國民黨籍桃園市議員凌濤認為，這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭文燦遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果民進黨主席賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？

凌濤指出，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭文燦積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。賴清德不開綠燈，鄭文燦不會輕舉妄動，風險太高。

凌濤說，賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，何志偉、王義川、鄭文燦，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局對他來得重要。而鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。

凌濤認為，無論如何，藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵，接軌民意走向，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例；「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。情勢變化很快，大家嚴陣以待。

