前市長指點江山？柯文哲轟「營養午餐免費騙選票」 蔣萬安暖回一句

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

台北市長蔣萬安1月6日宣布國中小營養午餐免費的政策後，基隆市、台中市、高雄市、台南市與屏東縣等地方政府跟進，但民眾黨創黨主席柯文哲卻批評，此政策基本上就是騙票、民粹政治。對此，蔣萬安今（19）日回應，台北市好像每一個家庭本身所得很高，但台北也是物價還有生活成本最高的城市，光鮮亮麗的背後，都是精打細算的日常。





今早9時30分，蔣萬安在國民黨資深台北市議員秦慧珠等人的陪同下，前往信義區行政中心，出席「市長與里長有約－信義區」座談會，並於會前短暫接受媒體堵訪。

記者提問，柯文哲說您推行的「營養午餐」政策是在騙選票，會不會覺得他在打臉民眾黨主席黃國昌或新竹市長高虹安？對此，蔣萬安回應，柯（前）主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？營養午餐免費，最重要就是希望讓孩子在成長最關鍵的時期吃得營養、吃得安心；二方面，市府也減輕這些受惠孩子的家庭他們的負擔，另一方面，也希望每個孩子不會因為自己家庭的經濟狀況在餐桌上感受到不同。

蔣萬安說，大家看到的是台北市好像每一個家庭本身所得很高，但也是物價還有生活成本最高的城市，所以在光鮮亮麗的背後，都是精打細算的日常，因此在這段期間，謝謝很多朋友給予多方面的建議與支持。

另，台北市政府副發言人魏汶萱昨晚強調，市府最關心的就是給孩子充足營養、減輕家庭養育負擔；市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括高虹安、民眾黨團副總召張啓楷。

台北市政府副發言人魏汶萱。（圖／北市府提供）





