前師弟、滑雪友鬧翻 王心恬尷尬

王心恬29日出席「F.O.F魔登懼樂部」，大秀性感好身材。（王英豪攝）

品冠29日出席萬聖節活動，用心打扮酷帥造型。（王英豪攝）

張榕容、王心恬、林辰唏、品冠、AcQUA源少年、翟浚安、陳至琦等人29日出席凱渥集團年度萬聖節派對「F.O.F魔登懼樂部（Fashion of Fear）」。昨范姜彥豐公開點名王子介入他與粿粿的婚姻，王心恬跟范姜彥豐是前師姊弟，卻又跟王子是滑雪好友，王心恬坦言跟雙方都是好友關係確實滿尷尬。

王心恬昨並直言有看到范姜彥豐爆料粿粿出軌王子的新聞，不過范姜彥豐、粿粿夫妻倆已經進入法律程序，王心恬僅透露：「我確實不知道該說什麼。」而張榕容打扮成包租婆，還在肚子上綁起了外套看起來比較豐腴，她幽默自虧裝扮得太像了，搭車時連司機都怕她。

品冠近來正忙進行「品冠哈囉三十如一」巡迴演唱會，適逢出道30周年，盼明年有機會唱回台北。被問到美聲天后坣娜病逝消息，品冠坦言十分遺憾，他當年出道前在馬來西亞很喜歡坣娜的音樂，是很尊敬的前輩，昨看到坣娜逝世的新聞，感嘆：「人生真的太多無常，這幾年看到很多身邊的長輩突然倒了，身體健康最重要。」