前幕僚：小草捐的便當錢，卻是豢養柯文哲口裡的那些「王八蛋」

記者李鴻典／台北報導

政治評論員吳靜怡今（6）天表示，從罵王八蛋到變王八蛋，民眾黨主席黃國昌讓前民眾黨主席柯文哲的年改信念變笑話！

吳靜怡說，小草捐的便當錢，卻是豢養柯文哲口裡的那些「王八蛋」有夠諷刺。

吳靜怡指出，柯文哲曾經嗆反年改團體王八蛋！而那句話，是一個改革者的直覺反應，但八年後，民眾黨黨主席黃國昌，卻高喊「停止調降年金」，要讓制度回頭、讓改革倒退，從罵「王八蛋」的人，現在變成「制度的守護王八蛋」，這場轉變，不只是政治笑話，更是對整個世代改革信念的背叛。

吳靜怡提到，月領五萬的小草，在支持月領五萬退休金的公務員制度？向下剝奪、向上補貼！

廣告 廣告

柯文哲當年說過：「年改真正的問題，是用民國80年的人口結構，處理民國110年的人口結構。現在是領錢的人多、繳錢的人少，因此就垮掉。」這句話是制度誠實的診斷，但如今藍白喊停年改，等於是說：「沒關係，讓下一代自己想辦法。」

最諷刺的是，柯文哲的支持者，多數是月薪不到五萬的年輕人、基層上班族與自營小民，他們在選舉時願意掏出的是一份便當錢、一杯手搖飲的代價，去支持那個對世代正義的理想，但世代正義就這樣被黃國昌在政治交換裡宰殺。

吳靜怡說，當『小草』支持『老體制』，柯文哲的改革不再是翻轉未來，而是看著黃國昌的行動搭配過去柯語錄自我安慰而已！小草捐的便當錢，卻是豢養柯文哲口裡的那些「王八蛋」有夠諷刺。

更多三立新聞網報導

強開年改倒車 吳思瑤嘆：週休七日月領七萬，藍白政客說不夠要更多！

批雄檢下封口令侵犯人權！林岱樺喊：北檢都不敢對柯文哲這麼做

新聞幕後／為何專打吳音寧？學者揭2018年離譜景象 民進黨選舉潰敗起點

沒當民代就選台北市長遭質疑 吳怡農拿蔡英文舉例：當總統前沒贏過選舉

