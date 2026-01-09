前年小學.今年大學 騎士校門口自摔遭逮2度毒駕

新北市 / 綜合報導

6日下午在新北市淡水區淡江大學門口，發生一起自摔事故，警方獲報到場，發現這名黃姓男子，口鼻處還殘留明顯的白色粉末，立即對他實施唾液快篩，結果呈現陽性反應。而他早在前年9月就毒駕上路，當時因為恍神闖紅燈，還逆向撞上行經路口的大貨車，造成雙方車輛嚴重毀損，沒想到時隔1年多，黃紅男子仍然沒有學到教訓，繼續毒駕上路。不過兩起事件都發生在學區附近，也讓不少家長都因此擔憂。

路口號誌明明亮紅燈，前方黑色小客車卻絲毫沒有減速，還越開越偏最後直接跨越雙黃線，逆向撞上白色貨車，還有零件被撞到噴飛，車頭嚴重毀損，車門還直接被撞到凹陷，就連一旁的機車也遭到波及，前年9月發生的車禍案，還發生在國小附近，被查出駕駛涉及毒駕，如今卻沒有悔改。

員警VS.救護人員說：「(他身上有證件嗎)，不知道，我們沒有幫他搜，(你是車主本人嗎)。」男子平躺在車道上，一旁還有已經準備好的擔架，面對員警提問想要起身回答，卻力不從心，員警VS.救護人員說：「看他有沒有癲癇病例，不是癲癇，就是吸毒了。」男子被送上救護車後，意識不清難以對話，警方眼尖早看出端倪。

躺在擔架上脖子還被護頸圈牢牢固定，但仔細看男子的口鼻處，殘留的不明白色粉末其實全是毒品，事發在6日下午，新北市淡水區淡江大學校門口，黃姓男子騎著車要去剪頭髮，沒想到突然失控自摔，員警獲報到場發現他精神恍惚，臉上還有許多白色粉末，立即對他實施唾液快篩，果不其然呈現陽性反應。

記者羅立安說：「黃姓男子6號下午，行經淡江大學校門口的時候，因為毒駕上路，不小心打滑自摔，而這已經不是他第一次毒駕上路。」黃姓男子當時毒駕上路，又因為天雨路滑在淡江大學的大門口打滑自摔，不過這已經不是他第一次毒駕上路。

新北市警淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁說：「全案依涉嫌刑法公共危險罪，與違反毒品危害防制條例，後續函請士林地檢署偵辦。」兩度毒駕自摔和肇事，都在學區附近，儘管並非學童上下課時間，沒造成嚴重傷亡，但駕駛屢次毒駕上路也讓家長心驚驚。

