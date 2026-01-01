前年糧食自給率 近5年首度回升

近年政府積極推動相關政策，113年糧食自給率出現近5年來首度回升。（本報資料照片）

糧食自給率攸關國家安全，而台灣面臨全球供應鏈重組與地緣政治風險升高，一旦進口糧食受阻，社會運作恐面臨衝擊。賴清德總統就職時即強調，必須「確保糧食生產自給」，不過台灣糧食自給率長期徘徊在3成上下，比例偏低，被視為潛在國安隱憂。近年政府積極推動相關政策，113年糧食自給率30.7％，出現近5年來首度回升，學者則認為，若要長期提升，關鍵仍在農地配置與土地使用效率。

所謂糧食自給率，係指國內可供消費的糧食中，由國內生產供應的比率，目前主要以「熱量計算」作為指標。政府原訂於民國119年達成4成目標，但多年來大都維持在3成左右，若回顧上一次達到4成，已是距今35年前的民國80年。

廣告 廣告

台灣大宗糧食與原物料高度仰賴進口，意味一旦進入緊急狀態、運輸受阻，糧食供應穩定性恐成重大風險。台大農經系特聘教授兼系主任張宏浩指出，糧食自給率並非單一產量問題，而是牽涉作物結構、土地使用、進口策略、畜牧依賴程度及國際貿易布局等多重因素。

張宏浩說，以目前情況，若不正視農地配置問題，單靠政策宣示難以有效提升自給率，主要是現行農地用途多元，包含再生能源設置與各類開發使用，若未將有限農地優先配置於糧食生產，土地利用難發揮最大效益。

農業部說明，113年糧食自給率回升，並非耕作面積增加，而是部分品項產量上升所致。其中，113年穀類自給率為26.6％，較112年增加1.1％，主因為嘉南地區恢復灌溉，帶動穀類產量增加約9萬公噸。此外，水產、肉類與蛋類自給率亦同步上升，共同拉抬整體表現。

農業部綜合規劃司長蔡巧蓮說明，提升糧食自給率，將從需求與供給著手，一方面推動食農教育，鼓勵民眾選購在地農產品；另一方面強化本土生產能量，包括推動黃豆與玉米「大糧倉計畫」，降低飼料進口依賴。