社會中心／馬聖傑、洪國凱、陳奎宏 台北報導

前店長怎麼變竊賊？位在台北小巨蛋附近的一間日式豬排店，日前保險箱裡頭的現金遭竊，老闆調閱監視器，才發現竊賊是不久前離職的前店長！老闆事後報警，才發現這名前店長根本是慣竊！

豬排店才剛結束營業，店門口出現一名男子，熟練拿鑰匙將門打開，一路走到櫃檯，他的目標正是下方的保險箱，男子找到鑰匙後，東翻西翻拿走現金一萬五千元，最後若無其事，把現場恢復原狀。這名男子不是這裡的員工，而是已經離職的前店長，離職後竟然跑回來行竊。

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前店長闖豬排店行竊！ 找到保險箱鑰匙偷走1萬5千

前店長闖豬排店行竊！ 找到保險箱鑰匙偷走1萬5千。（圖／民視新聞）老闆廖柏揚：「要匯款的時候發現匯款的金額，跟明細上的金額搭不上，所以開始調監視器，所以發現這個問題，我覺得怎麼這個年代，還有發生這種事情，沒有三思就做這種行為，好像不太像是40幾歲的人，會發生的事情。」

豬排一下油鍋滋滋作響，遭竊的店家是位在台北小巨蛋，附近的這間富士豬排。據了解，保險箱內存放三天的營業額，這位蔡姓前店長偷走了一萬五千元。老闆說當初面試時，對這位蔡先生印象不錯，因為他的履歷，洋洋灑灑寫著曾管理過三間火鍋店，還擔任過燒肉店管理階層，5/20入職，6/6提離職搞失蹤，店門鑰匙沒還，當晚就行竊。

前店長闖豬排店行竊！ 找到保險箱鑰匙偷走1萬5千

前店長闖豬排店行竊！ 找到保險箱鑰匙偷走1萬5千。（圖／民視新聞）老闆廖柏揚：「工作狀態其實感覺，不像他履歷上這麼有經驗的感覺，因為出勤狀態跟能力上，感覺都不是這麼的好，來大概三天就說出車禍，問他他之後資料也補不出來，我當下就覺得這個員工可能有點問題，因為他在上一間店，我之前有講他是慣犯，上一間店他偷竊的行為，基本上我查過是在一月左右，有刑案的紀錄。」

蔡姓男子手法熟練，被查出過去就有竊盜前科！如今老闆報警，並跳出來提醒同業，希望大家多多注意這位，佯裝餐飲專業，實則是竊賊的蔡姓男子。

原文出處：前店長闖豬排店行竊！ 找到保險箱鑰匙偷走1萬5千

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