前往台場東京Joypolis！適合親子同樂的東京室內遊樂景點首選
正在尋找適合全家大小同樂的東京景點嗎？位於台場的「東京Joypolis」是一座設施豐富、不論大人小孩都能玩得盡興的大型室內遊樂場。交通便利、行程好安排，就算遇到下雨或炎熱天氣也完全不受影響！
東京Joypolis：家人、朋友都適合的室內遊樂場
規劃東京行程時，是否正在尋找適合各年齡層的親子景點呢？位於台場的大型室內遊樂場——東京Joypolis，匯集了許多大人小孩都能玩得盡興的遊樂設施、遊戲與互動體驗。別以為室內遊樂場就少了刺激感，快抬頭！雲霄飛車正從頭頂呼嘯而過，震撼感十足！此外，園區內還能見到多項與人氣遊戲角色「音速小子索尼克」聯名合作的遊樂設施，真的是驚喜連連。
從適合孩子的輕鬆遊戲，到讓人腎上腺素飆升的刺激冒險，這座充滿未來感的東京人氣遊樂園，讓各個年齡層的人都能找到適合自己的遊樂設施。
東京Joypolis位於台場的核心地段，地理位置相當便利，從最近的車站步行約5分鐘即可抵達。遊樂園坐落在風景優美的東京灣海濱附近，不僅能遠眺台場灣岸景色，還能順道安排周邊的購物與觀光行程。此外，園區設施為全室內，無論是梅雨季或炎熱的暑假前往，都絲毫不影響遊玩心情，讓東京Joypolis成為親子家庭與遊樂園愛好者能輕鬆享受刺激體驗的熱門首選。
那麼，園區內有哪些必玩的遊樂設施呢？就讓JAPANKURU團隊為大家精選幾項東京Joypolis的必玩推薦（部分設有身高限制），幫助家長在規劃行程時，輕鬆為孩子挑選適合又好玩的體驗！
東京Joypolis（東京ジョイポリス）
地址：〒135-0091 東京都港区台場１丁目６−１ デックス東京ビーチ 3F～5F
營業時間：10:00～20:00（最後入場時間為閉館前 45分鐘）
※營業時間可能有所變動，詳細時間請至東京Joypolis官方網站再次確認。
票價：請參考官方票券頁面
官方網站
東京Joypolis推薦遊樂設施：各年齡層都能一起玩的選擇
▎全家大小都能同樂的必玩設施推薦
海盜掠奪（Pirate’s Plunder～ブラッディモーガンの宝～）
身高限制：無（適合3歲以上孩童。未滿110cm孩童需家長陪同。遊玩時不得抱著孩童。）
來到東京Joypolis，不妨從適合全家都能一起玩的「海盜掠奪」開始冒險吧！這是一場刺激又充滿臨場感的海上大冒險，玩家將乘上海盜船或木桶，持槍瞄準射擊。你的任務就是要阻止紅鬍子船長，以及彷彿要從螢幕中跳出來的詭異骷髏海盜們！
朝著骷髏島前進，尋找傳說中的寶藏吧！只要準確擊中目標、累積高分，說不定你的名字就能登上排行榜，讓大家見識真正的神射手是誰！
任務火花（ミッション・スパーク）
身高限制：無（未滿110cm的孩童需家長陪同）
讓我們全身動起來吧！「任務火花」是一項講求速度與反應力的超人氣體感遊戲，規則相當簡單：玩家需要在場內從一側奔跑到另一側，瞄準並拍擊牆上發光的按鈕來累積分數，過程緊張又刺激，不論是大人還是小孩，肯定都會玩到笑聲不斷。
在限定時間內來回奔跑，讓刺激感更加升溫。究竟誰能按到最多按鈕、奪下最高分呢？快和家人或朋友一起挑戰，比拼誰才是真正的反應王！
進擊的巨人
身高限制：無（遊玩時不得抱著孩童）
如果你來日本旅遊的目的之一就是為了動漫，那麼東京Joypolis的《進擊的巨人》主題遊樂設施絕對不容錯過。透過光影、音效與各種特殊效果，讓人彷彿親身踏入這部超人氣動畫的世界，帶入感十足。
故事背景設定在希干希納區淪陷的5年後。當你歷經重重考驗、離成為正式兵團成員只差一步時，訓練設施卻突然遭到巨人入侵，面對突如其來的危機，你必須與同伴一同做出關鍵抉擇，能否安全脫身，全看你們的行動與判斷。這是一項以《進擊的巨人》原作世界觀為基礎，由玩家親自左右命運走向的互動體驗設施。
📸 巨人粉別忘了在入口處與幾乎等比例的艾連與里維兵長合照！
▎給追求刺激的你
擊音雲霄飛車（撃音 ライブ コースター）
身高限制：130cm以上
沒想到吧？室內遊樂場裡竟然還有雲霄飛車！「擊音雲霄飛車」是一款結合音樂節奏的次世代雲霄飛車，隨著車體在空中高速奔馳，玩家需同步進行節奏遊戲。在腎上腺素飆升的同時展開熱血音樂對戰，最後隨著華麗又震撼的音樂高潮，一路衝向終點！
炫影飛旋（ハーフパイプ トーキョー）
身高限制：130cm以上
宛如化身滑板選手（雖然是被固定在座位上的狀態🤣），在半管賽道中挑戰這項獨特的「旋轉對戰」。無論是單人挑戰，或是組隊合作，只要在完美時機踩下腳踏板就能成功旋轉，並獲得高分、奪下勝利。隨著設施高速旋轉，彼此的默契將成為勝負關鍵，刺激感十足！
※ 遊樂設施照片為經特別許可後拍攝
激流泛舟（ワイルドリバー ザ・トレジャーハント）
身高限制：110cm以上
跟隨激流泛舟導遊艾麗，順著湍急河流展開尋寶冒險吧！不用擔心被水濺濕，就能體驗刺激的泛舟旅程。你將與同行夥伴一同挑戰變化多端的河道、深入神秘洞穴、面對意想不到的冒險，途中還可能遇見令人驚喜的新邂逅，冒險感十足！
▎速度王者與神射手的舞台
音速小子 索尼克田徑總動員（ソニック アスレチックス）
身高限制：110cm以上
這個遊戲不僅深受喜愛音速小子系列的SEGA老粉絲喜愛，也成功擄獲了一心只想「盡情狂奔」的孩子們。先選擇你喜歡的角色（索尼克、納克、塔爾斯等），接著與眾多夥伴與對手，一同在節奏超快的競技賽道上全力奔跑。
音速小子索尼克雖然速度驚人，但想在這場競賽中獲勝，光靠角色之力可不夠，必須親自拼盡全力衝刺，才能奪下勝利！
鬼屋：動感影廳（ハウス・オブ・ザ・デッド アトラクション）
身高限制：90cm以上（未滿110cm需家長陪同；110～130cm者若無家長陪同，將以不啟動座椅動態的方式遊戲）
遊戲進行時，座椅會隨著劇情劇烈晃動，搭配射擊控制器，讓你直面成群襲來的殭屍，緊張感十足。這項遊樂設施以SEGA超人氣遊戲《House of the Dead（死亡鬼屋）》 為原作，帶來在家中體驗不到的高度臨場感。
在體驗過程中，你需要奔跑、瞄準、射擊殭屍的頭部，徹底殲滅敵人並挑戰最高分數。你跟你的好友，誰才是最強的殭屍獵人呢？
休憩時光：台場美景、親子友善美食與音速小子周邊商品
Frame Cafe
玩累了，不妨到Frame Café稍作休息。雖然東京Joypolis整體充滿了宛如科幻世界般的未來感，但一踏進這間咖啡廳，畫風立刻轉換，映入眼簾的是迷人的台場風景。從咖啡廳較高的位置望去，可以一覽橫跨東京灣的城市天際線。無論是透過大片落地窗，或坐在戶外露台座位，都能欣賞到綿延不絕的高樓群、東京鐵塔，以及台場的代表性地標彩虹大橋。
白天的景色已夠令人驚艷，而當夜幕降臨、城市燈光逐一點亮時，璀璨動人的夜景更讓人陶醉，非常適合全家大小一邊用餐、一邊欣賞。
當然，這間咖啡廳的魅力不只有風景。日本遊樂園提供的餐點大多都相當美味，而這裡也是如此，且價格十分親民。菜單結合了經典西式料理與日式元素，並融入東京Joypolis的玩心巧思，例如各式義大利麵、披薩（如照燒雞口味）、日式炸雞套餐，以及吸睛的彩虹貝果。
這款色彩繽紛的貝果甜點，內餡可選擇巧克力奶油搭配餅乾，或馬斯卡彭起司佐莓果。不僅美味，還非常上鏡，是最適合搭配東京天際線一起享用的夢幻甜點。
JP Store（伴手禮商店）
玩得差不多了，在離開前別忘了到JP STORE逛逛，挑選幾樣充滿紀念意義的商品帶回家。店內不僅有SEGA粉絕對不能錯過的音速小子周邊商品，還能找到園內其他遊樂設施的角色周邊，以及各式以東京為主題的可愛紀念品，讓你把這趟東京Joypolis的美好回憶一次裝好裝滿。
適合全家同樂的東京特色室內遊樂場
東京Joypolis這座位於熱門觀光區的室內遊樂場，擁有能滿足各種遊樂園愛好者的豐富內容。本篇所介紹的設施只是其中的一小部分，除了以音速小子為主題的競速遊戲與海盜冒險外，園內還有許多特色體驗，例如能夠化身為《逆轉裁判》主角成步堂龍一親自調查案件，或搭乘泰國嘟嘟車展開一場狂野又刺激的駕駛冒險。其他未提及的精彩設施，歡迎參考我們先前整理的《東京Joypolis遊玩攻略》，一次掌握完整玩法！
無論是讓小朋友盡情放電的互動遊戲、能讓喜愛刺激的青少年也為之震撼的刺激型設施，還是連大人都能樂在其中的多元體驗，東京Joypolis都能滿足不同年齡層的喜好。想要完整感受這座室內遊樂園的魅力，最好的方式就是走一趟台場，親自體驗一番！
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 2 小時前 ・ 34
周品均自稱23歲發明「台灣超商取貨」 網貼維基百科質疑：想流量想瘋？
「電商女王」前東京著衣創辦人周品均，近日因在社群再度提及遭前夫鄭景太家暴，被前夫提告加重誹謗罪，引發關注，如今則再因自稱「台灣的超商取貨」是她發明的，再度掀起輿論關注，有粉絲力挺，但也有被網友批評「想流量想瘋了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 1
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 339
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 10 小時前 ・ 9
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 21
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 245
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 42
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 74
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 83
經典賽》Clayton Kershaw故事未完！ 加入美國隊出戰第六屆WBC
2026年第六屆世界棒球經典賽美國隊星度上升不停止！洛杉磯道奇退役傳奇名將Clayton Kershaw將加入美國隊！Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前 ・ 13
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 225
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用
為落實全民運動政策目標，運動部正式宣布，自民國115年起，將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」。此次政策擴大發放對象至年滿16歲以上（民國99年1月1日以前出生）60萬份，每份面額500元，邀請全民健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 3
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 76
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 291
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 23
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 19 小時前 ・ 14
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 51 分鐘前 ・ 77
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 1 天前 ・ 106