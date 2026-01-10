前往戲院看《冠軍之路》 賴清德曝心得！

▲賴清德呼籲，不管你是不是棒球迷，週末如果有空，不妨走進戲院看看《冠軍之路》。（圖／賴清德臉書）

[NOWnews今日新聞] 世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」上映，引發球迷討論。對此，總統賴清德今（10）日表示，看著電影，他有一個很深的感受，這不只是一部奪冠紀錄，更像是用鏡頭呈現台灣人在各行各業中，堅持不懈、奮鬥打拚的縮影；他也向國人呼籲，不管你是不是棒球迷，週末如果有空，不妨走進戲院看看《冠軍之路》，「支持台灣棒球，從現在開始，永遠不嫌晚」。

賴清德下午在臉書表示，中華職棒會長蔡其昌的邀請，前陣子他和許多棒球迷一樣，走進戲院看了紀錄片電影《冠軍之路》。

廣告 廣告

賴清德提到，電影記錄2024年世界12強棒球賽，台灣隊從一開始不被看好，到最後奪下世界冠軍的過程，那份緊張、期待與感動在大銀幕上重現，也讓人再次感受台灣棒球最自信、最驕傲的時刻。

賴清德說，看著電影，他有一個很深的感受，這不只是一部奪冠紀錄，更像是用鏡頭呈現台灣人在各行各業中，堅持不懈、奮鬥打拚的縮影。他說，在不被看好的情況下，每一位選手仍然頂住壓力，克服重重困難，為國家爭取最高的榮譽，「我想，這正是這支國家隊最動人的地方，也是這部電影所呈現、令人欽佩的台灣精神」。

賴清德提到，特別感謝導演龍男・以撒克・凡亞思與製作團隊，用細膩的鏡頭，記錄球場內外的真實瞬間，讓這段屬於台灣棒球的重要時刻，被完整保存下來。

「這是一部令人心懷感激、也讓人充滿感動的電影！」賴清德呼籲，不管你是不是棒球迷，週末如果有空，不妨走進戲院看看《冠軍之路》，「支持台灣棒球，從現在開始，永遠不嫌晚」。

賴清德說，世界棒球經典賽即將登場，國家隊也正在準備集訓，希望大家能把這份感動，轉化為支持Team Taiwan的力量，繼續與他們站在一起。





更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳昭姿卸任台灣「丟IPAC資格」？范雲盼民眾黨主席都能支持

投入千億規模的創投資金！賴清德：2040年培育50萬AI人才

挺營養午餐免費被黃國昌批「虛偽」 蘇巧慧反擊了！