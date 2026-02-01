前往日本要小心！林氏璧：第二波流感流行來了

生活中心／黃依婷報導

台灣人熱愛出國旅遊，其中國家又以日本最為多人喜愛。不過前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）也示警，日本流感患者人數自去年11月達到高峰後，到1月初探底，但日本最近很冷，果然流行曲線又整體高了起來，提醒前往旅遊的民眾「日本第二波流感流行來了」。

林氏璧提到，目前台日兩邊流感都開始了這個秋冬的第二波流感流行，不只是之前的A型H3N2，也混著B型流感，小狸醫師在醫療前線的感受也相符，這幾週兒科門診急診又開始忙碌了起來，這一波AB都有看到。

林氏璧根據國立健康危機管理研究機構的報告，截至1月25日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為6萬3326人。每家醫療機構平均通報患者數從最高點的51.12人，降為最低點10.35後，接下來是10.54，11.33，本週則是16.64，連續3週增加

林氏璧表示，從資料中可以看到九州還是在流行，而原本躺平的關東，特別是東京週邊的縣份又出現在榜單上了，全日本47個都道府縣中，有38個都道府縣超過10人，還是有一定的流行。有42個的患者數比前一週有所增加，僅有5個比前週減少。

林氏璧提到，東京定點單位通報從最高點51.69，連續3週降到10以下之後，最新一週又再度超過10了；最近5週間鑑定的病毒型別，以A型H3為主佔74%，B型佔26％。B型流感佔比明顯增加，所以這波是混著B流而來的第二波。

