前往梅嶺賞梅 這兩週9至16時免費搭接駁車

[NOWnews今日新聞] 台南市楠西區梅嶺梅花盛開綻放，隨著花朵大量綻放遊客將持續增加，為紓解大量車潮湧入梅嶺山區，交通局將於本周及下周兩個週末假日（114年1月17日、18日、24日及25日）規劃免費接駁車，呼籲自行開車民眾可將車輛停放於原「芒果農創玫瑰綠柏園」停車場（位於楠西區水庫路9號，台3線旁）再搭乘免費接駁車上山，同時鼓勵民眾多使用大台南公車，可從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘台灣好行梅嶺線(假日18班)或綠22(平日8班)前往梅嶺地區。

交通局局長王銘德表示，梅嶺風景區山上約僅有300席停車位，假日車多易擁擠，自行開車的朋友請配合警察局交通管制引導，並多加留意警廣或沿線管制公告，請欲搭乘接駁車的民眾，依照引導前往「綠柏園」停放，再搭乘免費接駁車上山。

接駁車預計於114年1月17日、18日、24日及25日等連續兩個周末開行，行駛往返至梅嶺二層坪，自上午9時開始運行，末班車下山為下午16時，每20至30分鐘1班次，且依人潮機動加班，歡迎民眾多加利用；另搭乘大台南公車旅客，請於玉井站轉搭台灣好行梅嶺線上山，假日每日往返有18班次，以疏運人潮。

公共運輸處表示，提醒民眾搭乘綠22往返梅嶺賞梅記得使用電子票證，將享有搭乘幹支線公車每趟基本票價26元優惠，並於2小時內公車互相轉乘亦可再享9元優惠，歡迎民眾多加利用。

▲台南市楠西區梅嶺梅花盛開綻放，台南交通局將於本周及下周兩個週末假日（114年1月17日、18日、24日及25日）規劃免費接駁車。（圖／台南市交通局）

