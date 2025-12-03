前往玉里推行銷 許嘉容：想為花蓮盡一份心力

許嘉容想為花蓮觀光盡一份力。（圖／許嘉容提供）

昔《寶島風情》、《超級旅行家》主持人許嘉容，近年跨行當網紅，並重返校園當學生，以大一新生身分進入臺北商業大學二技應用商學系就讀，希望補強行銷管理與電商經營專業。

許嘉容兩年前正式投入直播主領域，在 TikTok等平台創下佳績。她過去在外島參與活動時，吸引大量粉絲到場支持，她一度逗趣地將粉絲獻上的花束誤當麥克風，引發全場大笑。

許嘉容近年更是接獲多家廈門電商平台與直播團隊的跨海邀請，希望她能至大陸平台開播、協助節目內容調整與運營優化。她也積極與品牌合作，從中累積跨境電商、腳本企劃與商品行銷的實戰經驗。除了線上的耕耘，她也積極投入線下活動。前往花蓮玉里展開農業考察與城市觀光行銷，希望讓更多民眾重新感受花蓮的魅力。

面對花蓮近年因風災而尚未完全恢復的觀光環境，她有感地表示，希望能用自身的網路影響力為地方盡一份心力，吸引更多民眾走進花蓮、支持在地店家與小農，讓花蓮的觀光早日重返榮景。

