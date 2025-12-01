前後任彰化市長拚縣長 邱建富、林世賢掀「蓋布條」疑雲

邱建富的競選布條被林世賢的布條覆蓋（左），林世賢強調非團隊所為，已請人戴手套拆下帶條（右），必要時送指紋鑑定。 圖：新頭殼合成巷

[Newtalk新聞] 爭取民進黨彰化縣長選舉提名前邱建富昨（30）日在臉書公布畫面，他的競選布條被也樣要拚縣長初選的現任彰化市長林世賢的布條「蓋」上，邱建富說「真的很傻眼」。林世賢稍後聲明「絕非本人及團隊所為」，並稱必要時會將布條送指紋鑑定，追查真相。

邱建富先在臉書發文：「剛剛有鄉親傳訊跟我說：富哥，你的廣告現在可能要開『點燈模式』才看得到了喔……我還想說怎麼可能？結果一看——我的宣傳布條竟然被 強勢覆蓋，整個被壓在下面……像是在玩什麼『都市迷彩術』一樣。唉，選舉嘛，我知道大家都很努力，只是辛辛苦苦掛好的布條，被蓋到完全看不見，還真的有點……小心酸。不求什麼啦，只希望彼此多一點尊重，讓大家都能光明正大、公平呈現。謝謝鄉親第一時間提醒我，你們比布條還亮，也比布條還重要。」

林世賢稍後在臉書發文：「敬告彰化縣民及所有擬參選縣長候選人，維護公平參選，一直是本人及團隊的信念，我們堅持-只有公平公正公開的參選，才能建構良好的法治環境。爾來，發現有心人士故意將本人布條覆蓋於邱建富前市長選舉布條上，刻意引起爭議，此絕非本人及團隊所為，係有心人士故意為之，居心叵測！本人鄭重籲請識者提供線索、錄影像等；一起合力揪出幕後黑手，大家共同維護公平公正公開的參選環境，建構優質的選風。

林世賢還說：「我掛了3800條布條，為何只有兩個布條會出現這樣奇怪的情況？我已請志工到場去拆掉（拆除時帶塑膠手套）這兩張可疑的布條，並全程拍照錄影存證，必要時送到警察局檢測指紋追查栽贓兇手！」

