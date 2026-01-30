記者林昱孜／新北報導

前後任「畫面交流」⋯她口交片遠播中國再傳回台灣！現任男友崩潰心碎。（示意圖，Pixabay）

渣男接力賽！新北市一名女子阿涵（化名）前前男友阿清（化名）違背當初承諾，將兩人的親密口交影片分享給阿涵的下一任前男友阿德（化名）觀賞；豈料，阿德非但沒阻止，還將影片轉傳給中國女網友，導致私密片外流。阿涵氣炸提告，基隆地院日前審結，依散布性影像罪判處2男各6月徒刑，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，前年3月，阿涵與當時男友阿清在旅館約會，在阿涵同意下，阿清拍下阿涵替他口交的性影像，但事後卻沒有依約看完刪除。2人後來分手，阿清得知，阿涵又與下任男友阿德分手後，竟然將該影片分享給阿德觀賞，阿德看到前女友口交畫面，竟然沒有維護阿涵，反而利用手機螢幕錄影功能將影片存檔，隨後更將這段影片轉傳給一名中國女網友。

私密片就這樣流到中國大陸，直到阿涵的現任男友輾轉看到女友與阿清的影片，阿涵才驚覺自己遭兩任前男友聯手出賣，當場崩潰報警提告。

基隆地院審理時，阿清與阿德坦承犯行並向阿涵道歉，將調解同意各賠償阿涵10萬元現金，並承諾徹底刪除影像，若日後再有任何散布行為，須各支付50萬元違約金。法官考量兩人已賠償並獲原諒，依未將他人同意無故散布性影像罪，各判處6月徒刑，得易科罰金，均緩刑2年。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

