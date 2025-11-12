前後外長內鬥是錯誤訊息？傳賴清德要出手調停了

今年9月國安會高層人事改組，其中原副秘書長徐斯儉一度傳出將接任駐美代表，不過最終破局，徐斯儉轉任國安會諮委。據媒體報導，賴政府國安決策體系出現角力，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍自去年520新團隊上任後，因外交人事埋下嫌隙，兩人權限角力日益檯面化，也成為推動外交工作的變數。

林佳龍、吳釗燮。（圖／報系資料照）

根據《鏡週刊》報導，前外交部長、現國安會秘書長吳釗燮屢屢繞過林佳龍直接指揮外交部司處，並運作駐美代表人選。林佳龍接任後則欲做出成績，卻被認為作風高調，無視兩岸關係敏感屢有「外交突破」見諸媒體，並常在外交部公務行程邀請與他關係密切的大肚山基金會成員同行，引來側目。

廣告 廣告

國安會秘書長吳釗燮。（資料圖／中天新聞）

外交部文官透露，吳釗燮今年上半年曾在未知會林佳龍的情況下，找了北美司直接向美方諮詢駐美代表人選若由徐斯儉接任的可能性。這件事不僅在北美外交圈傳得沸沸揚揚，甚至傳到現任駐美代表俞大㵢耳裡。黨政高層透露，這件事從外交圈傳回台灣後，林佳龍系統大為訝異、憤怒。

黨政高層指出，最後出動賴清德親自出面解決，找來吳釗燮及林佳龍當面談，並拍板若無其他新變數，「年底前不會動俞大㵢」。而林佳龍被詬病的是，他仍保有民選政治人物作風，就任外交部長後，與他在台中成立的大肚山產業創新基金會成員保持密切互動。

外交部長林佳龍。（資料圖／中天新聞）

先前國民黨團也曾質疑過國安會與外交部不合影響國家運作一事，總統府發言人郭雅慧當時回應，我國的對外政策目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。政府團隊也都朝同樣的目標相互協力。相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

延伸閱讀

降雨範圍擴大 北北基宜發布豪雨、大雨特報

09:22宜蘭縣員山規模4.5地震 最大震度3級

氣象署針對多縣市發布強風特報！14日晚前恐現8級以上陣風