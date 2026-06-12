前後矛盾？才說川普不會為台灣出兵 鄭麗文又扯不讓美軍犧牲才是盟友

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席鄭麗文於美東11日晚間出席華府僑宴，致詞時才說美國總統川普表示，對於不需要的戰爭(指兩岸)，美軍不會越過9500英里出兵來加入；不過鄭在致詞尾聲又說，國民黨執政可以讓兩岸關係正常化，建立區域的和平穩定，「不讓美國的軍人子弟無端的犧牲他們的性命，這才是一個美國的盟友真正該做的事情」。

鄭麗文表示，國民黨非常的負責任，所有的路線跟主張一定要通過民意的檢驗，年底的選舉、28年的大選，有了民意的授權，我們才能夠全方位的在國民黨執政之後，代表台灣的官方跟對岸進行全面的交流，開放兩岸的政策，讓兩岸關係正常化和和解，建立區域的和平穩定。

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鄭麗文強調，「不讓美國冒著被捲入戰爭的風險，不讓美國的軍人子弟無端的犧牲他們的性命，這才是一個美國的盟友真正該做的事情」。鄭說，她覺得美國人應該很聰明，美國的眼光絕對格局更大，民進黨的恐懼、緊張和恐慌不能夠代表美國，只是暴露出他們不知道如何走下去。

鄭麗文說，來到美國，讓她接受到了無法想像的鼓勵跟支持，來到美國的影響也遠遠超乎了她原本的預期。雖然有很多是不公開的會面跟交流，但她可以非常負責任的告訴大家，「遠遠超乎我原本的預想」。所以她會繼續的堅持下去，克服重重的難關跟考驗，就像她從參選黨主席到現在才剛剛超過6個月，已經經歷過多少可能改寫歷史軌跡的事件 。

鄭麗文說，要把兩岸的兵凶戰危扭轉乾坤，一步一步地走出和平的康莊大道，因為她不會孤單，「我的背後是成千上萬來自全世界的華人社群朋友們，都是我的後盾」。中華民族的再度偉大不是對別人的威脅，所以不需要害怕，一點都不恐怖；中華民族的崛起，絕對是這個世界的福音、人類的喜訊。

鄭麗文強調，她要挺直腰桿告訴全世界的朋友，告訴美國盟友，她帶來的是和平、是愛、是包容和人類共同的進步。相信全世界華人團結起來一定做得到，一定可以改變這個世界。

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