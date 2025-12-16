前後4位立法院長大集合！ 韓國瑜：總統茶敘我沒去、但今天一定要來

前立法院長游錫堃今（16）日舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會。前後任共4位立法院長難得同台。現任院長韓國瑜致詞時幽默的表示，「我實在太開心了，所以，總統請我茶敘，我沒有去，今天我一定要來」，以表對他們的尊敬。

這場新書發表會上午在立法院群賢樓舉行，除現任院長韓國瑜出席外，3位前立法院長（依序）王金平、蘇嘉全、游錫堃也齊聚同台。

韓國瑜致詞時，除了逐一問候幾位前立法院長，也說很高興受到邀請參加。

４位前任、現任立法院長難得同台。韓國瑜（左起）、王金平、游錫堃、蘇嘉全。（中天新聞）

韓國瑜表示，聽說今天有幾位前任的院長全都會到立法院，包括王金平、蘇嘉全院長，「我實在太開心了，所以，總統請我茶敘，我沒有去，今天我一定要來。這代表我對王金平院長、蘇嘉全院長、游錫堃院長發自內心的尊敬，大家說對不對？」

韓國瑜指出，看到書法界，每個寫書法的人，寫了幾十年後長相都會變，充滿了和善，因為寫書法，心要靜下來，精氣神凝為一體。所以，臉這麼慈祥，「我們立法委員也很慈祥，只是眼神比較有殺氣而已。」

前立法院長王金平。（中天新聞）

王金平致詞時說，過去一段時間，他與蘇嘉全、游錫堃及前秘書長林志嘉都有聚會。4個人每3、4個月，經常一起聚餐，但最近游錫堃忽然說他要回到宜蘭，本來他們要去宜蘭找他。但游錫堃又說他太忙了，不知道忙到連吃飯都沒空？原來是忙著發表今天的成就，發揚台灣民主精神。

蘇嘉全致詞則說，看到游錫堃剛剛台上吟詩，覺得他走錯行了。他離開立法院後，第一次碩果僅存的4位院長都在這裡。過去他們3個月會聚一次，「不過韓院長上來一次從來沒有接受過邀請，我們的茶敘不帶政治任何的意涵。所以，台灣的政治像王院長、游院長跟我過去7、8年，常在一起，彼此之間的誤會就會降低、就會減少。所以，我們樂於在未來跟韓院長、王院長、游院長一起，或許可以一起吟詩作對。」

前立法院長蘇嘉全。（中天新聞）

