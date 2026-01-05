前心衛中心主任逼下屬下跪 竟名列教育部反霸凌人才庫
高市衛生局心衛中心前執祕何建忠性侵醜聞延燒，國民黨立委柯志恩5日舉辦記者會炮轟衛生局包庇自家人，並加碼爆料民國110年心衛中心曾發生蘇姓主任霸凌下屬案件，但蘇退休後姓名竟仍被列在教育部反霸凌專區的人才庫當中，痛批教育部嚴重失能。
國民黨籍高市議員李眉蓁於113年11月質詢時爆料，高雄心理衛生中心蘇姓主任疑似因為同仁沒拿到預定的餐點而破口大罵，逼得同仁「下跪認錯」，該案當時引發眾多關注，當時蘇姓主任已被降調至其他機關當擔任非主管職，目前已經退休。
而柯志恩5日爆料，該位曾經霸凌下屬的蘇姓主任姓名此時此刻竟然仍大剌剌擺在教育部反霸凌專區的人才庫當中。柯志恩痛批，這是一個巡迴演講的人才庫，到底是行政官僚體系的僵化脫節，還是校園霸凌防制的通報都沒有切實檢視？她要公開譴責教育部嚴重失能。
國民黨高市黨部發言人張永杰指出，該場記者會結束後，霸凌下屬的蘇姓主任事後遭降調及退休，但她的名字竟還高掛在教育部「反霸凌人才」資料庫，實在有夠諷刺，但在相關輿論發酵後，蘇已被火速除名，難得的高效率，也坐實了中央與地方機關平時有多消極怠惰。
張永杰表示，不管是中央還是地方機關，平常該作為的時候不積極作為，非要等到被監督、被質疑時，才想到要亡羊補牢，但對市民的傷害早已造成。這件事也凸顯了缺乏有效監督的政府，將會對人民與社會安全網造成多麼巨大的崩壞。
