前志願役騙人赴泰當豬仔勒家屬165萬 竟還扯出非法傾倒廢棄物

一名陳姓前志願役軍人於去(114)年6月間，夥同退役初姓同僚及吳姓現役軍人，在新竹及新北地區勾結境外詐欺集團，以「赴泰輕鬆賺錢」為由誘騙被害人出國並將其拘禁於泰緬邊境。陳嫌事後更假冒園區負責人向被害人家屬勒贖共165萬元，全案經專案小組偵破，檢方近日偵結，審酌其惡性重大，依妨害自由、加重詐欺等罪嫌起訴並向法院具體求刑有期徒刑12年。

陳嫌等人於去年6月間，由陳嫌居間招募被害人，初嫌及吳嫌則在旁助勢，謊稱泰國有收款工作可輕鬆獲利。被害人信以為真搭機前往，抵達後隨即被強押至泰緬邊境園區，脅迫從事電信詐欺，不從者便遭受凌虐痛毆。陳嫌隨後得知家屬急於救人，竟與國內水房成員楊嫌勾結，由陳嫌假冒園區負責人聯絡家屬，聲稱支付贖金即可返國。家屬因此陷於錯誤，支付現金共計165萬元，犯罪集團則透過郵寄與面交製造金流斷點，藉此隱匿不法所得。

除了跨國人口販運，警方也發現陳嫌等人並未領有廢棄物處理許可，卻利用過去軍職身分得知廢棄軍事營區位置之便，於去年5月帶領非法容留的外籍逃逸移工，多次將承攬之事業廢棄物任意棄置於營區，嚴重影響國土環境與國民健康。

全案由新竹地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組於去年9月執行同步拘提與搜索，成功將陳嫌等人逮捕到案，並查獲4名逃逸移工。陳嫌因情節重大，此前已由法院裁定羈押禁見；檢方認為陳嫌具謀生能力卻貪圖不法利益，犯行惡性重大，對其具體求刑有期徒刑12年在案。

刑事局呼籲，近期國人遭誘騙至境外詐騙園區受困案件頻傳，當前犯罪手法已由網路廣告演變為親友間的誘騙，犯罪集團為使誘騙成功，脅迫受困被害人聯繫在台親友，傳遞偽造的「高薪入帳、豪奢生活」影像，誘使熟人前往當地被害。刑事局鄭重呼籲，若有發現類似不法情事或任何跡象，請即刻撥打165反詐騙專線檢舉反映。

