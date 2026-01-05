前急煞爆衝突！騎士嗆聲行人「怎樣！」雙方街頭互毆

昨日晚間8時許，新北市中和區大勇街發生一起行人與機車騎士的衝突事件。29歲秦姓男子與女友正步行通過行人穿越道時，32歲曹姓男子騎乘機車轉彎，發現行人後緊急在斑馬線前煞停。

這個看似禮讓的舉動卻引發了意想不到的後續發展。秦男因機車突然煞停受到驚嚇，當下轉頭瞪了騎士一眼。曹男隨即打開安全帽護目鏡，對秦男說出「怎樣？我讓你了啊」的言語，雙方情緒瞬間升溫，開始發生激烈口角。

儘管秦男女友在旁不斷勸說「不要這樣」，試圖緩和緊張氣氛，但秦男仍無法控制情緒，率先朝曹男揮拳攻擊。雙方隨即在馬路上扭打成一團，引起路人側目。

這場街頭鬥毆造成雙方都有損失。秦男的衣服在拉扯中被撕破，曹男安全帽上的行車記錄器也遭到破壞，兩人身上均有擦挫傷。轄區員警接獲報案後迅速趕往現場，抵達時雙方已停止爭執。

經警方調查瞭解事發經過後，秦男與曹男均堅持對對方提出告訴，互不相讓。警方完成筆錄製作後，將兩人依傷害罪及毀損罪移送新北地檢署偵辦，後續將由檢方進行調查及裁決。

