前情色女優「父子丼」與公公生2孩又嫁兒子，再把公公斬首毀屍。圖／翻自《太陽報》

美國現年47歲前AV女優麥可思（Devyn Michaels），在2023年8月犯下一起殺人案，她殺害情夫、同時也是她的公公威勒特（Johnathan Willette），並將他斬頭、用化學藥劑毀屍。該案在本月5日拉斯維加斯開庭續審，其案情內容比謎片八點檔更震撼。

案情顯示，麥可思與威勒特相戀過，甚至生下2個孩子，但2人都沒有辦理婚姻關係，麥可思後來反而跟威勒特與前妻所生的大兒子戴維爾（Deviere Willette）結婚，換句話說，威勒特成為麥可思的公公。但即便如此，3人的關係相當複雜，麥可思幾乎是過著「父子丼通吃」的生活，雖與戴維爾結婚，卻仍與威勒特藕斷絲連。

不過就在2023年，威勒特取得2個孩子的監護權，並想進一步和麥可思穩定同居，表示要為孩子好。可就在幾個月後，於8月7日，麥可思將威勒特殺害，並斬下頭顱，用化學藥劑毀屍。檢察官指出，麥可思並不想和威勒特同住，她想把威勒特從她的家庭生活中「抹除」，所以痛下殺手。麥可思殺害威勒特之後，把威勒特的頭顱丟進垃圾桶，相信這頭顱已被垃圾清運人員，當成一般垃圾處理掉了，因此至今仍無法找回威勒特的頭顱。

威勒特是麥可思的情夫，也是公公。圖／翻自《太陽報》

戴維爾是威勒特的兒子，也是麥可思的老公。圖／翻自《太陽報》

但在本月5日的法庭上，麥可思緊咬老公戴維爾也是幫凶，據悉案件調查初期，警方並未將戴維爾列為嫌疑人，而且戴維爾主張自己和麥可思是「沒有性愛的婚姻」。不過麥可斯的律師主張，從2016年當時戴維爾還是未成年階段，麥可思就已和戴維爾「互通有無」，互傳親密簡訊與影像，因此進一步證明戴維爾對麥可思早已有感情。除此之外，麥可思律師指出，就在案發前不久，麥可思曾傳簡訊給戴維爾，罵他是「騙子」，還要求離婚。

麥可思律師強調，除了上述關於戴維爾的狀況，戴維爾還被父親威勒特逐出家門，因此戴維爾早就懷恨在心。他稱戴維爾「房子被奪，老婆也被搶」，所以早就想對威勒特下手。不過目前沒有直接證據顯示戴維爾殺害威勒特，原定法院安排戴維爾在5日作為證人出庭，不過戴維爾並未到庭。

該案仍在持續審理階段中，不過在前面幾場庭審中，麥可思有達成認罪協商，因此有望在服刑15年後獲假釋機會。



