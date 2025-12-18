前懲戒法院院長李伯道性騷翻案失敗 北高行：不應強求完美被害人

前懲戒法院院長李伯道對性騷擾案提告翻案失敗。（圖／報系資料照）

前懲戒法院院長李伯道被控性騷女部屬，涉嫌在辦公室環抱女部屬、摸手臂、寫曖昧情書等情事，遭司法院性騷擾申訴處理評議委員會認定性騷擾案成立，李伯道不服提起行政訴訟。台北高等行政法院今天（18日）判決李伯道敗訴，還可上訴。

判決指出，李伯道利用職務上之權勢及機會，自民國112年3月16日至4月17日陸續對女部屬性騷擾，甚至於112年3月25日、3月31日、4月6日要求女部屬進入原告辦公室環抱女部屬，並於112年4月12日要求女部屬進入辦公室，摸女部屬手臂。女部屬事後向證人表示「我不敢拒絕是因為我好怕他報復我」。

李伯道還在書箋對女部屬表示「……突然感到很茫然，很失落，怎會如此？我怎麼那樣不珍惜，不知感謝……還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了（我怕說不清楚，還是用文字表達比較好）。」等文字，合議庭認為顯非直屬長官之公務用語，而帶有向女部屬示愛及男女情愫之意味，已逾越公務往來關係，李伯道遞交書箋行為，已造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境。

合議庭認為，性騷擾被害人並無典型或標準之事後情緒反應，並非所有被害人於遭受性騷擾後，均會及時反應、呼救或向親友詳細陳述所有被害情形，雖然女部屬在112年3月16日性騷擾案後的隔天，主動撥打LINE給李伯道，且懲戒法院法官及行政同仁出遊之團體合照，照片中女部屬沒有刻意迴避原告或畏懼之神情，亦未刻意保持距離，但不應強求女部屬必須有完美被害人反應，方得認定原告有性騷擾，女部屬當晚向其夫傳達之訊息已表示原告之行為令其噁心，雖未詳述身體接觸之情事，但事後出現之112年4月17日系爭書箋，可證明原告確有逾越公務往來向女部屬示愛之情形，已堪採信。

合議庭認為，李伯道事後反應，可證明李確有女部屬所指之騷擾行為：有證人於112年4月21日向李伯道表示女部屬有向其陳訴遭到原告性騷擾一事，李伯道旋即表示「其不戀棧，要怎麼做其都配合」，並表示「A女（指女部屬）應該不會聲張吧，因為這樣會引來各方注意，A女也會有壓力」，之後李伯道自同年4月24日開始請假，並於同年4月26日或27日提出辭呈，辭職生效日為同年5月8日，顯係自知理虧，為息事寧人，避免受到各界關注，產生更大之負面效應，同意立即請假辭職。

合議庭強調，李伯道行為客觀上具有性要求及性意味之意涵，且讓女部屬主觀上有害怕、難過、噁心、不舒服之感受，堪認原告行為及言語已對女部屬造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境，致侵犯女部屬之人格尊嚴。

本起性騷擾案另由法官評鑑委員會決議報由司法院移送懲戒法院職務法庭審理，建議撤職，監察院也彈劾李伯道移送懲戒。懲戒法院已併案審理中。本案合議庭成員：審判長法官陳心弘、法官彭康凡、法官畢乃俊。

