前戲爽完想進正題…女友因「這舉動」不給碰！婦科醫點頭：等於一直吞各種病毒
不少情侶都會在正式發生性行為前進行前戲，讓性愛氛圍更親密才會進入正題，然而一名網友卻與伴侶因「口交後是否需清洗」產生分歧，女方擔心細菌進入陰道、提高感染風險，而他則認為清洗會破壞情慾連貫性，意外引發熱議。對此，婦產科醫師提醒，口交潛藏的細菌風險恐引發陰道炎、尿道感染，甚至增加性病與癌症機率。
一名網友日前在Dcard上PO文表示，他與另一半在性生活上遇到了非常實際且常見的衛生習慣難題，因此想透過PO文詢問廣大網友如何處理。原PO表示，他很享受口交完一氣呵成、情慾高漲的連貫感，因此如果中途必須起身沖洗就會讓性慾消退，性愛氛圍和興致也會因此被破壞。
不過原PO的另一半則認為，口腔裡有大量細菌，如果在口交後直接發生性行為，會破壞陰道內的環境，大大提高患上陰道炎或尿道感染的風險，因此對女方來說，衛生的考量遠大於當下的情趣。原PO坦言理解另一半的顧慮是基於醫學衛生角度，但他也無法接受為了清潔而讓情慾冷卻：「大家的經驗中是否真的因此導致另一半感染過？誠心求教，有沒有兩全其美的辦法？」
PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛表示理解女方做法：「衛生真的很重要啊？我為什麼要搞到發炎讓自己痛苦還要去花醫藥費跟花時間去看診」、「不是…口交完不戴套的嗎？準備濕紙巾，舔完順手擦一擦戴套插入，花不了多少時間」、「我就是口交後不想清洗現在感染的苦主，口交後口水其實是會因為活塞運動過程跑到尿道附近，從上禮拜做完之後我連續一個禮拜都頻尿，狂跑廁所還很不舒服，有時候沒廁所真的會憋不住，還要買孕婦的漏尿棉墊放，超影響工作的」、「對方因此感染而反覆就醫，不是很可憐嗎？都不會捨不得？」
事實上，婦產科醫師張瑜芹曾透過粉專PO文為民眾科普：「口愛等於直接吃下病毒」，因為口交後通常還會伴隨陰道和肛門性交，病毒也會藉此擴散到全身，甚至可能導致口腔癌、子宮頸癌、泡疹、梅毒、淋病、肝炎等疾病。張瑜芹醫師坦言，口愛確實是不少人性生活中的重要一環，但是口交風險其實頗高：「妳可以想像就是在一直吞下各種病毒，女生男生們要保護自己，沒有人比妳更愛自己！」
口交要注意什麼？
眼睛要看：觀察對方生殖器是否長出奇怪異物、紅腫、膿腫等，若有則一定要終止性行為。
HPV疫苗：HPV疫苗可以有效預防性行為中大部分的疾病，也能有效降低女生感染子宮頸癌的風險，因此非常推薦男女接種。
戴保險套：雖然口交戴保險套可能有點奇怪，但這的確是更安全的性愛方式。
口交前無需刷牙漱口：雖然保持口氣清新的舉動看似禮貌，但張瑜芹醫師說明，刷牙可能會讓口中產生細小傷口，讓細菌病毒更容易入侵體內。
不讓體液沾染眼口：黏膜處更容易感染，眼睛、嘴巴務必避免接觸對方體液。
多重性伴侶：會讓性愛的染疫風險增加。
