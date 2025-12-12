前戲爽完想開戰！女友「1原因」拒絕不給碰 全場秒懂：真的痛

生活中心／朱祖儀報導

原PO透露，和女友前戲結束，對方突然不給碰。（示意圖／翻攝自pixabay）

如果性行為不重視衛生，可能導致感染。一名網友表示，最近和女友在性事上發生矛盾，自己喜歡一氣呵成的愛愛過程，但女友認為口愛之後，男方應該先去清洗，否則可能會造成感染，他好奇有沒有兩全其美的方法？文章曝光掀起討論，就有過來人建議，「真的要洗！」

原PO在Dcard發文表示，每次女友用嘴巴幫他服務的時候，都讓他很享受，自己也很喜歡口愛後進入正戲的連貫感，如果中途去沖洗，會讓愛愛的氛圍和興致被破壞，因此他傾向直接開戰。

不過女友認為，口腔裡面含有大量細菌，如果直接接觸下體，可能會提高陰道炎或尿道感染的風險，「衛生的考量遠大於當下的情趣。」

原PO理解女友的擔憂，但他無法接受為了清潔，導致情慾冷卻的狀況，好奇「大家是否真的因此導致另一半感染過？」也想知道有沒有兩全其美的方法。

女友很擔心沒有清洗，會導致感染。（示意圖／資料照）

網友紛紛表示，「衛生真的很重要啊，我為什麼要搞到發炎讓自己痛苦，還要去花醫藥費跟花時間去看診」、「我也覺得衛生很重要，為了自己爽，不尊重另一半很缺德」、「戴套，兩全其美」，還有過來人透露，自己就曾因此感染，「嚴重到血尿，像刀子割尿道口痛感，以及不停的有尿感、陰道疼痛感。」

事實上，先前有「最美性學博士」之稱的許藍方曾建議，若想降低感染風險，自身的免疫力很重要，且陰道本身也有防禦能力。如果口愛完就馬上去清洗，這是最理想的，但如果不想去清潔，可以在口愛前刷牙、漱口，盡量減少口腔內的細菌，愛愛完也要記得上廁所，並用清水清潔下體外部，才能降低尿道炎風險。

