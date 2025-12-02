即時中心／顏一軒報導

美國國防政策重量級前官員—前國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）與薛瑞福（Randall Schriver） 近日以「誰能保護台灣免於中國威脅？現在有了新的答案」（Who could shield Taiwan from China? A new answer is emerging.）為題投書《華盛頓郵報》（The Washington Post），明確表態支持台灣政府提出的國防特別預算，並呼籲華府應以更積極態度協助台灣強化自我防衛能力，此篇文章被視為華府政策圈對台灣軍事轉型的正面肯定。





廣告 廣告

拉特納與薛瑞福指出，賴政府宣布的國防特別預算是一項具指標意義的承諾，更關鍵的是，台灣政府明確表示這一筆預算是「底線，而非上限」，顯示未來幾年仍將持續提高軍事投資。他們認為，這種政策態度與行動上的展現，正在改變華府過去「台灣不夠重視國防」的刻板印象。

快新聞／前所未見的認真！美高層前官員《華郵》重磅投書 挺台灣強化國防

總統賴清德。（資料照／取自Flickr；作者總統府）

文章提到，長期以來，美國政治與安全社群普遍認為台灣「花費過少、行動過慢、過度依賴外國協助」；然而，兩位前官員認為這種認知正迅速過時。他們指出，近年台灣政府已展現前所未見的認真與專注，尤其在強化防衛韌性、提升軍備生產、調整作戰概念與投資不對稱戰力等方向上，均出現明顯加速。

其中，台灣國防部從俄烏戰爭中汲取的教訓，更被視為轉捩點。兩人認為台灣正深刻理解「無人機在現代戰場的關鍵性」，並積極發展本土無人機研發與量產能力，藉以降低對中國主導供應鏈的依賴，這將是提升防衛韌性的核心工程之一。

不過，兩位官員也提醒，這些努力仍需「持續的政治推動」。除了等待立法院審議與通過相關預算外，全面的國防改革仍需穩步前行，包括部隊訓練、後備戰力、國土防衛體系、全社會防衛韌性等面向，都必須同步強化。他們強調，這些政策方向若能落實，將使台灣的嚇阻力更具可信度。

文章也從美國角度提出建議，呼籲華府應「充分運用國會已經撥付的資金」，加速對台軍事協助，同時與歐洲及亞洲盟友展開合作，探索「更具創意」的方式以提升軍備交付效率。他們認為，在面對區域威脅升高的情勢下，台美與民主國家應形成更緊密的供應鏈與安全合作網絡。

最後總結指出，台灣正展現出「前所未見的認真與專注」（Taiwan is acting with greater seriousness and focus than ever before.）；從國防特別預算、軍事改革到全社會韌性建構，都展現出台灣對自我防衛的高度承擔。台灣現在正在打造防護網（Shield），而華府應該與台灣站在一起。





原文出處：快新聞／前所未見的認真！美高層前官員《華郵》重磅投書 挺台灣強化國防

更多民視新聞報導

非核家園終結？學生提問能源議題 賴總統拋重啟核電「三前提」

台灣協作聯隊集結科技、產業與外交 林佳龍：讓世界看見台灣的價值

藍白欲邀賴清德赴立院國情報告 蕭美琴回應曝光

