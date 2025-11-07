前所未見！老鼠異常「凶暴行為」被拍下 科學家憂：恐爆瘟疫

國際中心／倪譽瑋報導

研究人員在德國的蝙蝠棲息地附近，發現多具被老鼠啃食的屍體。（圖／翻攝自Global Ecology and Conservation）

日前德國科學家紀錄下驚人的一幕，只見褐家鼠（Brown rat，或稱溝鼠）爬到高處獵殺蝙蝠吃，這讓他們大為震驚，以前從未見過老鼠有這種行為。研究人員提出，兩者都是身上帶有多種傳染病的動物，老鼠吃蝙蝠，可能把一併帶走對方身上的病毒，若牠再跑到人類活動的空間，恐怕會增加疾病向人、家畜傳播的機會。

德國驚見老鼠「空中攔截」蝙蝠 撲擊還能保持平衡

綜合《The Telegraph》等外媒報導，一項發表於生物學期刊《全球生態與保護》（Global Ecology and Conservation）的研究，內容為科學家到德國北部的塞格貝格（Segeberg）、呂內堡（Lüneburg）的蝙蝠棲息地做拍攝，在入口處架設夜視攝影機。

在塞格貝格的大城市巴特塞格貝格（Bad Segeberg）中，一處露天劇院附近就是蝙蝠棲息的洞，冬天時約有3萬隻蝙蝠會聚集到這邊。攝影機拍下令人驚訝的畫面，一隻肥大的溝鼠站在露天劇院的橫樑上，抬起頭來看著蝙蝠，鎖定目標後便出手，往蝙蝠撲去後緊緊咬住牠，待咬死後帶著戰利品離開。

攝影機拍下，溝鼠鎖定蝙蝠後猛撲過去、穩住身體沒從橫樑上摔下去。（圖／翻攝自Global Ecology and Conservation）

蝙蝠屍體遍布 學者評：罕見獵食行為

研究人員透露，攝影機共拍到溝鼠30次獵食蝙蝠、13次捕獵成功「它們用後腿直立行走，用尾巴保持平衡，前腳出擊攔截飛行的蝙蝠。」《The Telegraph》報導也驚呼，老鼠的動作凶暴「很容易讓人聯想到疫情災難電影的開場片段」。

不像巴特塞格貝格，呂內堡的攝影據點（在一處公園附近）沒拍到老鼠捕食蝙蝠的畫面，但研究人員發現，棲息地周邊有數十具蝙蝠屍體，有的還沒被吃乾淨，「表明老鼠也在那裡捕獵」。研究主要作者，柏林自然歷史博物館的生物學家弗洛里安（Florian Gloza-Rausch）表示，老鼠吃蝙蝠的行為「以前還沒有被科學記錄下來」本次案例實屬罕見。

兩大疾病媒介接觸 恐提高瘟疫「跨物種傳播」風險

研究只調查的老鼠行為，沒有查疫病狀況，《The Telegraph》報導指出，蝙蝠是多種致命疾病的宿主，如冠狀病毒、伊波拉病毒；而老鼠幾乎遍布各大洲，與人類生活密切相關，被視為骯髒、有傳染病，這次案例可謂「動物王國中兩個最臭名昭著的『疾病傳播媒介』變得異常親密」。

針對上述疑慮，研究人員也坦言，兩個物種都攜帶多種病原體，這種「相互作用」可能會讓蝙蝠相關病原體向囓齒動物傳播，並擴大向人類和家畜傳播的機會。除了擔憂疾病問題，還有生態危機，這些非德國本土物種的老鼠，可能會對蝙蝠族群造成嚴重危害。

For the first time a German study shows rats catching bats from midair. The study showed rats hunting in total darkness, using whiskers to feel air currents from bat wings. This may be a reason why potentially bat pathogens like coronaviruses and paramyxoviruses are spilling over… pic.twitter.com/aXl5GynatG — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) November 5, 2025

