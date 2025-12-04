前所未見！ 路透：大陸在東亞海域部署上百艘船艦

路透社報導，大陸方面在3日、4日兩天，在東部沿海區域，部署上百艘艦艇與海警船，規模前所未見，也遠超乎大陸方面的防務需求，情況「不尋常」。

路透社引述4名消息人士說法以及其他情資指出，中國大陸正在東亞海域大規模部署海軍艦艇和海警船，數量一度超過100艘，截至4日上午，仍有約90艘在相關海域活動，創下大陸迄今為止，最大規模的海上武力展示紀錄。（葉柏毅報導）

據這4名消息人士的說法，中國大陸軍艦集結的範圍，相當廣闊，從黃海南部延伸到東海，再到爭議不斷的南海及太平洋海域，這項說法也得到相關區域某國情報單位證實。消息人士指出，中方這次行動的規模，超越去年12月的大規模海軍部署。

消息人士指出，目前正是中國大陸傳統上軍事演習的密集期，但解放軍並未對外宣布任何大規模、具有正式名稱的軍演項目。

報導說，中國大陸自從11月14日，召見日本駐中國大陸大使金杉憲治，抗議日本首相高市早苗的「台灣有事論」之後，就開始在東部海域，部署比以往更多的船隻，遠遠超過中國大陸的國防需求，對各方都帶來風險。分析推測，北京可能是試圖透過這種前所未有的部署，來試探相關區域各國政府的反應。