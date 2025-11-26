前摔角手轉開拉麵店 東京聾人拉麵店人氣高

拉麵店門口最醒目的就是那個大大的「義」字，一走進店裡就能看到許多客人用手語聊天，牆上還貼著有聽奧選手簽名的海報。

日本聾人顧客浜津梨咲表示，「跟美國人嘗試聊天，雖然手語有點不太一樣，但看表情配合手語就OK了。」

美國聾人顧客卡爾說道，「聽說這裡有一家聾人店長開的店，我就想說一定要來吃吃看，不只可以體驗日本文化又是聾人的店，當然要支持。」

店裡之所以聚集許多聾人，是因為店長毛塚和義本身就是聾人，他原本是一名摔角選手，還成立自己的聾人摔角團隊，但收入不穩定讓他萌生轉行開店的想法。有次在電視看到拉麵學校的資訊他立刻報名，卻遇到不小的挑戰。

麵屋義店長毛塚和義指出，「老師一邊煮麵一邊講話，我完全聽不懂，我還問說可不可以帶手語翻譯一起來？結果他說要付2個人的學費，加起來要雙倍我覺得太貴了，只好自己去上課，用筆談解決。」

靠著觀察老師的動作，向同學借筆記和反覆練習，毛塚和義最終在畢業考試中拿下6名學生裡的第1名。2016年他開了屬於自己的拉麵店，也雇用聾人員工一起工作。這次適逢東京聽障奧運，毛塚和義也明顯感受到客人變多了。

麵屋義店長毛塚和義表示，「11月15日當天居然湧來了240人，我真的嚇到，以前從來沒有那麼多人，最多也就160人，這次一下跳到240人，真的很開心。」

從摔角擂台走進廚房，毛塚靠著拉麵圓了夢。他說，看見無論是聾人或聽人客人，在吃完拉麵後都會比出日本手語的「謝謝」，讓他覺得非常被肯定，也會繼續努力把每一碗拉麵做到最好。