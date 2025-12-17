前改革黨黨員涉收賄入獄 英國啟動外國干預調查

（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國極右翼政黨英國改革黨（Reform UK）一名前黨員因收受俄羅斯賄賂入獄後，英國政府對外國勢力干預英國政治展開調查。

法新社報導，吉爾（Nathan Gill）承認收受約4萬英鎊（約新台幣172萬）報酬，在歐洲議會（European Parliament）發表親俄羅斯的言論後，於上月遭判10年有期徒刑。

地方政府事務大臣利德（Steve Reed）在國會宣布展開調查時說：「這種行為是我們民主制度的汙點。這項獨立審查致力清除這個汙點。」

吉爾於2014年到2020年擔任歐洲議會議員。他曾是疑歐派政黨英國獨立黨（UKIP）成員，包括在現任英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉（Nigel Farage）執掌時期。吉爾也曾在2021年短暫擔任英國改革黨威爾斯分部（Reform UK Wales）領導人。

主打反移民立場的改革黨目前在民調中領先首相施凱爾（Keir Starmer）所屬執政黨工黨（Labour Party），但下一屆大選預計要到2029年才會舉行。

利德表示，這次審查將由一名前資深公務員主導，預計將於明年3月提交調查報告。他補充，加密貨幣捐贈以及中國「試圖」施加影響力也在調查「範圍」中。

外交大臣古柏（Yvette Cooper）告訴國會議員，獲俄羅斯支持的團隊正以「產業規模」在全球散播假訊息。

她舉摩爾多瓦出現「冒牌政黨網站」為例，指出這些網站「刻意加深大眾對坦白說俄羅斯並不中意的候選人的敵意」。

吉爾承認在2018年12月到2019年7月間，8次收受烏克蘭政治人物伏洛賽恩（Oleg Voloshyn）的賄賂。伏洛賽恩後來遭美國制裁，並在烏克蘭遭控叛國。

改革黨發言人對吉爾遭判刑表示「歡迎」，法拉吉則稱他對前同事的不法行為「並不知情」。吉爾已不再是英國改革黨成員。

然而，這起案件仍讓法拉吉感到頭痛，他一直因對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）立場太過軟弱而遭到批評。

英國選舉法試圖限制外國資金流入英國政黨，規定捐款者必須在英國登記投票。企業僅能在取得英國營運許可才能進行捐款。

首相施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨在去年7月贏得政權前，曾承諾將強化政治獻金規範。（編譯：張曉雯）1141217