前政委突提異議「宜蘭高鐵別硬幹」...民進黨宜蘭縣長候選人林國漳發聲「對縣民好的政策都應支持」：縣政團隊要思考迎接高鐵規劃

前政委張景森昨日發文指出「北宜高鐵不要硬幹到底」，因為成本可能突破4000億元、效益卻消失。對此，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今（13）日表示，對縣民好的政策都應該支持，作為縣政團隊更需思考的，是如何準備好迎接高鐵的來臨，宜蘭縣政府要做好準備與規劃！

張景森昨日透過粉專發文指出，直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，如今成本可能突破4000億元，但效益卻消失，且有許多可行替代方案，期待賴清德總統和行政院長卓榮泰發揮智慧，了解到交通部、國發會未盡責，可能讓兩人做出留名歷史的重大錯誤決定，他期盼國家重大建設應回歸理性，別再被選舉綁架。

對此，林國漳回應，只要是對宜蘭縣民好的政策，都應該來支持，這也是宜蘭縣民的期待，尤其作為縣政團隊，「我們更需要思考的是，如何準備好迎接高鐵的來臨，宜蘭縣政府要做好準備與規劃！」

（圖片來源：放言記者拍攝、三立新聞）

