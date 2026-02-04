前政院發言人陳宗彥傳腦中風動刀 加護病房觀察中

陳宗彥驚傳發生腦溢血的狀況，他今天下午於台北馬偕進行手術，目前仍在加護病房觀察中。（本刊資料照）

前行政院發言人陳宗彥昨（3）日傳出在台北聚餐時，突然發覺身體不適，緊急叫救護車送至台北馬偕醫院，據了解疑似發生腦溢血的狀況，並於今（4）日下午進行手術後，目前仍在加護病房觀察中。

根據《自由時報》報導，陳宗彥昨天突然身體不適，疑似發生腦中風的情況，隨後叫救護車緊急送醫，經過相關檢查後，安排於今天下午進行手術，目前仍在加護病房觀察中。

馬偕醫院回應，醫療團隊全力投入照護，目前狀況已控制住，不過這幾天仍處於危險期，還續要進行密切的觀察，至於詳細的病情，須經過家屬同意，院方才能對外說明。

