前政院發言人陳宗彥疑二度腦溢血 冬天好發！就醫時間是最大關鍵

前行政院發言人陳宗彥3日晚上在台北和友人聚餐時，傳出突然感到身體不適，緊急送到台北馬偕醫院就醫，根據《自由時報》報導，陳宗彥疑似二度腦溢血，4日已緊急開刀。

前行政院發言人陳宗彥疑似二度腦溢血，4日於台北馬偕緊急開刀。（圖／資料照）

馬偕醫院院長張文瀚4日接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，陳宗彥目前病況已獲得控制，但仍處於危險期，需要密切觀察2~3天，醫療團隊正全力照護。院方已經成立特別照顧小組協助，請外界放心。

台灣腦中風學會表示，腦血管疾病位居十大死因第四位，死亡人數1萬2463人。患者若無法在黃金時間內接受有效治療，一旦失能，照護費用平均每年逾50萬元，且超過7成無法重返職場，是個人、家庭與社會的損失。

廣告 廣告

同樣腦中風，如何決定預後？國泰醫院神經外科主任謝政達曾受訪表示，這與血管出血或缺血區域大小、發生位置，例如是否靠近腦幹，以及病發後送至急診的時間等三大因素有關。

前兩大因素只能看運氣、聽天由命，唯一可以控制的「就醫時間」，如果愈早就醫，接受血栓溶解劑、取栓手術等治療，就能大幅降低預後肢體癱瘓等風險，提高生活品質。

馬偕醫院院長張文瀚表示陳宗彥尚處危險期。（圖／翻攝自Google maps）

張文瀚強調，基於病人隱私與醫療倫理，進一步的病情細節仍須在家屬同意後，院方才能對外說明。他表示，陳宗彥經過救治目前狀況已經穩定，但現階段仍須密切觀察。

冬季天冷血管收縮，極易誘發腦中風，預防重點在於保暖與穩定血壓。國健署提供「保暖4招」：穿戴帽子、圍巾、手套防護頭頸四肢，以及起床做好溫差防護、避開低溫時段外出、採洋蔥式穿搭依溫度增減衣物。天冷仍會流失水分，若水分不足，血液可能變得黏稠、增加心血管負擔。

延伸閱讀

又來！陳抗常客陳國榮又衝北車旁天橋要跳 累壞警消

陳宗彥腦溢血住加護病房 馬偕院長：未來2至3天最關鍵

台積電熊本二廠直攻3奈米！投資額增至5440億