前政院發言人陳宗彥腦溢血緊急開刀！加護病房搶救中

據了解，陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，當時人還清醒，立即請飯店叫救護車送往台北馬偕醫院治療，4日下午進行緊急開刀手術。馬偕醫院院長張文瀚透露，陳宗彥目前狀況已經穩定下來，但仍處在危險期，需密切觀察2至3天，院內已成立特別照顧小組協助照護。

陳宗彥曾任內政部次長，在新冠疫情期間擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官而廣為人知，於2023年接任行政院發言人。去年因被指控接受性招待案，經台南地方法院判決證據不足獲判無罪，但此事已影響其政治生涯，目前已淡出政壇。

神經外科醫師張亮霖指出，近來天氣寒冷造成血壓波動大，氣溫驟降將刺激血管引發強烈收縮，使血管阻力增加，進而導致腦內血管破裂造成腦溢血。高血壓仍是腦溢血最重要的危險因素，血壓超過130/80mmHg，腦血管疾病風險即會增高。

出血性腦中風俗稱腦溢血，死亡率高達30%以上，最常見病灶位置是位於基底核區。腦溢血的預後取決於出血的位置、出血速度、出血量大小、病患年齡及有無其他併發症等因素。醫師提醒，腦溢血症狀不只有一側手腳無力、口齒不清，若突然出現未曾有過的突發性頭暈、嘔吐、步態不穩，必須立即就醫。

國健署資料顯示，腦血管疾病是國人十大死因第4位，腦中風死亡人數年逾1.2萬。九成的腦中風與高血壓、運動量不足、血脂異常、糖尿病及抽菸等危險因子有關。預防腦中風應掌握「333」健康守則：定期測量血壓血糖血脂、不吃多鹽多油食物不吸菸不過度飲酒、保持定期測量血壓適度規律運動善用成人預防保健服務。

冬季天冷血管收縮極易誘發腦中風，預防重點在於保暖與穩定血壓。國健署建議穿戴帽子、圍巾、手套防護頭頸四肢，起床做好溫差防護、避開低溫時段外出、採洋蔥式穿搭。同時提醒民眾，天冷仍需適當補充水分，避免血液變得黏稠增加心血管負擔。

