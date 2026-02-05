前政院發言人陳宗彥腦溢血術後昏迷！院方：至少觀察２周
馬偕醫院證實，行政院前發言人陳宗彥因腦溢血緊急送醫開刀，目前術後仍處於昏迷狀態，至少需要觀察2週時間，尚未脫離危險期。院方表示醫療團隊正全力照護病人，但病情細節涉及隱私，須經家屬授權才能進一步說明。
據了解，陳宗彥於3日與友人聚餐後身體不適，緊急前往台北馬偕醫院就醫，疑似腦溢血而接受緊急手術。馬偕醫院4日晚間回應，主治醫師與醫療團隊持續全力照護中。台大醫院神經外科主治醫師王國川指出，腦溢血並沒有所謂的「黃金治療期」，一旦出血就代表疾病已經發生，患者應該越早就醫越好。
馬偕醫院神經外科醫師陳旭照進一步說明，出血初期因血小板會暫時凝集止血，病人的狀態可能看起來沒那麼嚴重，但短時間內血塊可能再次破裂，導致病情急遽惡化。
陳旭照表示，症狀會因血塊破裂部位不同而有差異，包括手部無力、頭暈頭痛、講話不清楚、臉部歪斜等，若出血影響到腦幹部位，可能造成病人術後無法清醒。
陳旭照提醒，冬天因血壓波動較大，發生腦溢血的風險比夏天高出20%。腦溢血常見於60歲以上族群，但若患有高血壓、糖尿病或高血脂等慢性疾病，發病年齡可能提前，甚至可能反覆發生腦溢血的情況。
其他人也在看
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
陳宗彥聚餐後中風住ICU！ 醫示警：「餐敘1行為」大增腦溢血機率
行政院前發言人陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，4日下午動手術。醫師蘇一峰表示，腦溢血是腦部的重大急症。他並提醒，「喝酒，特別是大量飲酒或長期酗酒，會顯著增加腦溢血的風險！」
才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢
不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。
沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降
一名67歲男性糖尿病患者，透過飲食與運動，在短短2個月內達到良好的血糖控制成果，甚至進入「糖尿病緩解」狀態，過程中未使用任何藥物，同時體重、BMI、體脂率與內臟脂肪指數皆明顯下降，整體精神狀態也大幅改善。
美國爆瘦瘦針大規模訴訟 醫列悲劇發生原因
[NOWnews今日新聞]瘦瘦針風潮，吸引不少減重族群嘗試，不過家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允今（4）日表示，據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從1...
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞
近期許多減肥人士流行施打「瘦瘦針」，來幫助抑制食慾。不過美國卻發生了大規模的訴訟，從2023年以來，已經累計有4000多名使用者，訴訟藥物生產商。醫師指出，這例案例中，有患者出現嚴重的腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，英國也警示過，有超過千例的胰臟炎報告，包含17例的死亡。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
友人進香突倒地...腦血管爆了！譚敦慈嘆：她自認血壓正常不吃藥
前行政院發言人陳宗彥疑似二度腦溢血，4日於台北馬偕緊急開刀，目前還在危險期。腦血管在寒冷季節突然破裂，對高血壓患者來說可能是致命危機。無毒教母譚敦慈透露，一位罹患高血壓的友人因未按時服藥，某日進香時突然倒地失去呼吸，緊急送醫後電腦斷層檢查發現腦內血管爆裂，整個腦部充滿血液，確診為腦溢血，經搶救才保住性命。
腰果、核桃、巴西堅果、杏仁哪個好？醫大推它！每天4顆抗慢性發炎
核桃、腰果、開心果、巴西堅果、夏威夷豆、花生哪個好？功能醫學醫師許嘉珊表示，無調味堅果是健康食物，好吃又營養，但想要抗發炎，建議選擇這幾款堅果，效果更佳。 Omega-6與Omega-3比例影響
攔截大腸癌！54歲男沒症狀竟藏「癌前病變」 AI揪出肉眼看不見息肉
一名54歲林先生平時生活規律、無明顯腸胃不適，也從未出現腹痛或血便，原以為自己不屬高風險族群，聽過朋友相關案例後，決定安排大腸鏡檢查，意外發現腸道內藏有一顆僅數毫米、肉眼極易忽略的扁平型息肉。亞東醫院肝膽腸胃科醫師陳冠至透過AI內視鏡影像輔助系統，順利鎖定病灶並完成切除，事後病理證實為癌前病變。醫師呼籲，大腸癌是可以被預防、也值得提早發現的癌症，關鍵就在於是否願意跨出「定期篩檢」這一步。
不算熱量也能瘦！百萬YTR甩13公斤 211餐盤是關鍵
百萬訂閱YouTuber魚乾透過社群平台分享減重經驗，她在3年內從64公斤減至51公斤，成功甩掉13公斤體重。魚乾強調自己並非透過極端節食或大量運動達成目標，而是在一次健康檢查發現體脂肪過高後，才真正下定決心改變飲食習慣。
不是流感後遺症！女童久咳未癒二度高燒「元凶」找到了
一名就讀小學三年級的9歲林姓女童，一個月前出現發燒、咳嗽等症狀，經當地診所檢查確診A型流感，接受克流感治療5天後症狀明顯改善，不過偶爾還是輕微咳嗽，女童母親以為是A流後遺症，沒想到4週過後竟然症狀加重
亞洲首例！「臟器全相反」鏡面人接受縮胃手術 半年瘦22公斤
台中1名33歲女性患有發生率僅萬分之一的罕見「臟器逆位」（Situs Inversus），俗稱「鏡面人」，該名女性患者因產後肥胖困擾長達10年，半年前決定進行「內視鏡袖狀胃成型術」（ESG），台中新悅美型醫學診所最終成功完成亞洲首例「臟器逆位」患者的內視鏡袖狀胃成型術，在半年內從81公斤減至59公斤，成功逆轉中度脂肪肝。
瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死
王姿允4日在臉書粉專發文表示，她前一天與美國醫師討論關於「瘦瘦針」副作用的訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量上升，起訴製造商的人數也在增加，根據《今日美國》報導，自2023年以來，已有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從18歲到87歲不等。王姿允指出，目前減...
中西名醫勸：1常見體質不適合吃水果、麵食！小心養成糖尿病、肝癌
若是平日飲食不斷累積同類食物，或受環境影響，便會造成身體不同經絡的偏勝或偏弱，持續久了也就形成特定的體質。中西名醫郭育誠指出，台灣濕氣偏重，更盛產水果等濕性食物，若過度攝取，易發生濕性疾病，如肝炎、糖
外食「戒澱粉」仍不瘦？營養師曝6大熱量地雷
生活中心／林依蓉報導許多民眾因工作忙碌，三餐幾乎都外食解決。然而，不少外食族明明已刻意控制碳水與蛋白質，體重卻依舊卡關。對此，營養師彭逸珊近日在臉書發文提醒，減重關鍵往往不在於飯與麵的份量，而是藏在餐點中容易被忽略的「隱形熱量」。她特別整理出外食族最常踩到的6大飲食地雷及飲食平衡建議，教民眾如何精準避雷、找回輕盈體態。
醫起看／男性雄風不只靠運動 醫點名1蔬菜是關鍵
醫起看／男性雄風不只靠運動 醫點名1蔬菜是關鍵
重大突破！科學家可能找到巴金森氏症病因 以及如何治療
帕金森氏症是1種進行性神經系統疾病，全球患者超過1000萬人。它會導致一系列殘疾症狀，包括震顫、運動障礙、睡眠問題以及思維衰退。現有治療方法，例如長期藥物治療和侵入性腦深部刺激術（DBS）可緩解症狀，但無法阻止疾病惡化或治癒。1項國際合作研究可能找到帕金森氏症真正病因和如何治療。該研究發表在《自然》