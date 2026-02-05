前政院發言人陳宗彥腦溢血術後昏迷！院方：至少觀察２周

馬偕醫院證實，行政院前發言人陳宗彥因腦溢血緊急送醫開刀，目前術後仍處於昏迷狀態，至少需要觀察2週時間，尚未脫離危險期。院方表示醫療團隊正全力照護病人，但病情細節涉及隱私，須經家屬授權才能進一步說明。

陳宗彥於3日與友人聚餐後身體不適，緊急前往台北馬偕醫院就醫，疑似腦溢血而接受緊急手術。（圖／中天新聞）

據了解，陳宗彥於3日與友人聚餐後身體不適，緊急前往台北馬偕醫院就醫，疑似腦溢血而接受緊急手術。馬偕醫院4日晚間回應，主治醫師與醫療團隊持續全力照護中。台大醫院神經外科主治醫師王國川指出，腦溢血並沒有所謂的「黃金治療期」，一旦出血就代表疾病已經發生，患者應該越早就醫越好。

馬偕醫院神經外科醫師陳旭照進一步說明，出血初期因血小板會暫時凝集止血，病人的狀態可能看起來沒那麼嚴重，但短時間內血塊可能再次破裂，導致病情急遽惡化。

（示意圖／Pixabay）

陳旭照表示，症狀會因血塊破裂部位不同而有差異，包括手部無力、頭暈頭痛、講話不清楚、臉部歪斜等，若出血影響到腦幹部位，可能造成病人術後無法清醒。

陳旭照提醒，冬天因血壓波動較大，發生腦溢血的風險比夏天高出20%。腦溢血常見於60歲以上族群，但若患有高血壓、糖尿病或高血脂等慢性疾病，發病年齡可能提前，甚至可能反覆發生腦溢血的情況。

