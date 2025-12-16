前敘利亞獨裁者變身眼科醫師？阿塞德一家在莫斯科展開豪奢新人生

敘利亞前總統阿塞德(左二)和妻子阿斯瑪及3名子女已在俄國莫斯科定居。美聯社資料照片



敘利亞前獨裁政權阿塞德政府去年12月遭推翻已屆滿一年。阿塞德一家人獲得俄羅斯庇護，在莫斯科過著奢華但孤立的生活。據悉，阿塞德打算重啟眼科醫師的專業，目標客層是俄羅斯權貴。

2024年12月8日，敘利亞反對軍閃電攻入首都大馬士革，在敘利亞內戰爆發14年後成功推翻獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）。在反對軍攻入之前，阿塞德和兩個兒子在俄國軍隊的協助下逃往莫斯科，和早已在當地的妻女相聚。

英國《衛報》近日採訪多名知情人士以及可取得的相關資訊，拼湊出阿塞德一家在莫斯科的「新人生」。

一名家族友人透露，曾在英國倫敦攻讀眼科醫學的阿塞德正在重拾專業。該名友人說：「他（阿塞德）正在學俄文，同時複習眼科醫學。這是他的熱愛所在，他不需要藉此賺錢。在敘利亞內戰爆發前，他便會定期在大馬士革內執業看診。」家族友人還說，阿塞德的未來客層可能以莫斯科權貴為主。

阿塞德確實不缺錢。當西方於2011年對其政權展開經濟制裁後，阿塞德便把財富都藏到俄羅斯，躲避西方金融系統的追查封鎖。

兩名知情人士透露，阿塞德一家很可能住在權貴聚集的莫斯科魯布留夫卡（Rublyovka）區。流亡俄國的前烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）據悉也住在這一區。

阿塞德的妻兒大多時間都在血拼購物，忙著用奢侈品填滿他們位於莫斯科的豪宅。

阿塞德夫婦的獨女、最近才從莫斯科大學畢業的22歲贊恩（Zein al-Assad）會定時前往精品店添購名牌服飾。她的美甲沙龍不對一般散客開放，參加的健身房也只接受高級VIP客戶。阿塞德夫婦還育有兩個兒子，分別是24歲長子哈費茲（Hafez）和21歲么兒卡里姆（Karim）。

不過阿塞德一家在莫斯科的生活相當孤立，俄國政府不允許他公開露面，甚至連女兒的畢業典禮也低調未合影。

一名親近克里姆林宮的消息人士透露，俄國總統普丁和其他俄國政治高層已經不願和阿塞德往來。該名人士說：「普丁對於失去權勢的人不感興趣，而阿塞德已經不是有影響力的人物，普丁也沒興趣邀請他共享晚餐。」

俄國駐伊拉克大使庫特拉雪夫（Elbrus Kutrashev）上月罕見在接受伊拉克媒體的專訪中談到阿塞德。他說：「阿塞德可以住在這裡（俄國），但不能從事政治活動…他不得和媒體接觸，也不能從事政治活動。你們有聽過他的任何消息嗎？沒有，因為他不被獲准做這些事。但他很安全也還活著。」

