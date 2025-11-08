前教育部長吳清基談停砍公教年金 (圖)

其他人也在看
教育界賀90大壽 黃昆輝：鼓勵教師最終是學生受益
（中央社記者陳至中台北8日電）教育界人士今天一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的仍是學生。中央社 ・ 8 小時前
藍白推「停砍公教年金」 前教長吳清基、潘文忠籲朝野找平衡：兼顧永續與照顧
立法院近期初審通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正，國民黨與民眾黨再度聯手表決，推動終止退休所得遞減及隨物價指數調整等內容，引發年金改革方向的再度爭論。對此，兩位前教育部長吳清基與潘文忠今（11/8）日出席台師大「黃昆輝90歲祝壽文集新書發表會」受訪時皆呼籲，朝野應在「公平、永續、與退休照顧」間取得平衡，避免社會對立。太報 ・ 10 小時前
2026苗栗頭份市長一戰有看頭 藍營張淑芬組織強形象佳呼聲高
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導 2026年地方選舉選情升溫，民進黨提名作業持續進行中、國民黨主席鄭麗文3日公告各地新任主委，也象徵提名作業將動起來。其中，苗栗縣頭份市等要地，民進黨可望透過與無黨籍議員曾玟學合作競選頭份市長；另一方面，國民黨有現任議員徐功凡表態、苗栗肉品市場前總經理洪志彥有意投入，但在地藍軍要角多認為副議長張淑芬出馬才能整合所有勢力...匯流新聞網 ・ 1 天前
綠議員攻張善政沒衝火警現場 遭打臉：美福倉儲大火第4天鄭文燦才去
桃園市南門市場日前發生火警，民進黨桃園市議員王珮毓及青鳥網軍藉機攻擊桃園市長張善政，批張善政沒有第一時間到現場處理，國民黨桃園市議員詹江村打臉，2022年美福倉儲大火，時任桃園市長鄭文燦在事發第4天才去現場。中天新聞網 ・ 1 天前
停砍公教年金 吳清基、潘文忠2前教長籲找平衡
（中央社記者陳至中台北8日電）國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基、潘文忠今天受訪都表示，涉及物價波動、政府財政、退休人員權益等，期盼朝野能從中找到平衡。中央社 ・ 11 小時前
影/柯志恩對手確定了？郭正亮大膽斷言高雄市長選戰終局
2026年高雄市長選舉競爭白熱化，前立委郭正亮預測，高雄市長選舉應該是上演民進黨賴瑞隆與國民黨的柯志恩的對決。不過賴瑞隆和柯志恩都有同樣的問題，他們兩個都不夠強，而且坦白說柯志恩這一場選戰不是跟賴瑞隆選，而是跟背後的高雄市長陳其邁和總統賴清德在選。中天新聞網 ・ 11 小時前
鄭英耀稱「老師退休享清福」 全教產怒轟無知 要求道歉下台
朝野立委於6日就「停砍年金」初審，針對公教人員退休條文展開激烈攻防，教育部長鄭英耀當時於受訪時不僅表明自己與執政黨立場一致，盼維持年改推動，還說「大部分老師退休後都有很好的生活安排、或寄情山林或旅遊走讀，認識各種文化風采，定期跟朋友聚會歡唱、也有含飴弄孫。」全國教育產業總工會今（8）日怒轟鄭英耀，所言所行是對教育人員退撫基金及退休權益的無知與傲慢，且造成退休教育人員與世代之間和其他職別對立，要求鄭英耀道歉與下台負責。中時新聞網 ・ 7 小時前
張善政危險了？詹江村曝「民進黨出王牌」 釣出童仲彥神回：可怖喔
民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長和桃園市長人選尚未確定，外傳民進黨立委王義川可能被徵召參選，而王義川近期也悄悄在桃園中壢開設服務處，讓人聯想可能要競選桃園市長。對此，國民黨議員詹江村直呼：「完了！這下完了！」中時新聞網 ・ 7 小時前
高雄市長初選民調與賴瑞隆僅差距1.7% 邱議瑩回應了
【記者李俊毅／台北報導】民進黨高雄市長黨內初選白熱化，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，選情拉鋸，昨日有媒體曝光最新的「地下賭盤」民調，顯示4人分別與國民黨立委柯志恩對決「全勝」，第一名為賴瑞隆的47.7％對上柯志恩33.0％、第二名的邱議瑩支持度46%，與賴瑞隆差距只差1.7%。對此，壹蘋新聞網 ・ 5 小時前
高雄仁武1男1女墜橋 現場畫面曝光
即時中心／廖予瑄報導驚！今（8）日下午6時50分，高雄市消防局獲報，一名31歲的女性及一名30歲男性墜下仁武區八德東路和澄德路的橋，並掉落下方水溝。後續消防人員救起2人後，將女子送醫，而男子則表示不需就醫。案件的詳細情形仍待警方進一步調查釐清。民視 ・ 31 分鐘前
教育界齊聚賀黃昆輝90大壽 (圖)
教育界人士8日一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝（中）90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的還是學生。中央社 ・ 8 小時前
颱風鳳凰逼近 台電高雄區處整備應對強化巡檢
（中央社記者林巧璉高雄8日電）颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。中央社 ・ 11 小時前
盧秀燕道歉 江和樹喊「中央不用道歉嗎？」 網酸：牆頭草不是叫假的
台中爆發非洲豬瘟，台中市政府防疫過程頻頻出包，引發外界抨擊。台中市府昨(6)日宣布免去農業局長張敬昌、環保局長陳宏益以及動保處長林儒良職務。台中市長盧秀燕也出面率領市府團隊向社會大眾鞠躬致歉。而日前抨...華視 ・ 1 天前
中共解放軍25機艦擾台 國軍嚴密監控
中國對台灰帶襲擾不斷，國防部今（8）日表示，自昨（7）日上午6時起至今日上午6時止，持續偵獲共機18架次、共艦7艘及公務船1艘，在台海周邊海空域持續活動。其中，共有10架次共機逾越海峽中線進入臺灣北部、西南部及東部空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。自由時報 ・ 11 小時前
國民黨智庫：高中「課程諮詢教師」上路6年 功能未有效發揮
國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日表示，為了強化課程輔導諮詢，教育部在2018年發布「高級中等學校課程諮詢教師設置要點」，於高級中等學校設置「課程諮詢教師」，但上路6年來，功能未有效發揮，制度推行成果與初衷之間存在明顯落差。 陳學聖指出，根據全教總2023年以教師為對象進行的調查，雖然有70％的教自由時報 ・ 10 小時前
中共出手！沈伯洋祭三招自救 邱毅：慌了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日再遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查；對此，前立委邱毅狠酸，沈伯洋只有三招，效果就都不大，而綠委們也開始表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鳳凰升級中颱上望強颱！颱風論壇曝路徑：西南部應最高規格防範
[Newtalk新聞] 中度颱風鳳凰恐升強颱進逼台灣，台灣颱風論壇今（8）日指出，颱風將以巔峰強度登陸菲律賓，進入南海後，可能北轉靠近台灣，週一（10日）、二（11日）為關鍵期。嘉義至屏東、澎湖、金馬位處危險半圈，受大風場影響時間恐延長，尤其週二上午至週四（13日）白天須嚴防風雨。 台灣颱風論壇表示，鳳凰颱風強度已增強為中度颱風，並且有機會上看強颱等級。而在副熱帶太平洋高壓的導引下，鳳凰目前正穩定朝西方移動，預計將以強颱的巔峰之姿登陸菲律賓，不過進入南海後路徑將有重大變化，可能大角度轉向北上朝台灣前進。而若路徑沒有太大變化的鳳凰颱風預計在10日進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶將會斷裂出現弱點，這將使得鳳凰颱風有機可趁，進而出現大角度的北轉。 台灣颱風論壇指出，目前在路徑和強度上仍存在變數，需要特別關注兩大重點：第一是颱風北轉的幅度和移動速度；第二是颱風北上時的減弱程度。颱風移動的快慢，以及減弱的程度大小，都將直接攸關影響台灣的時間長短，以及各地區風雨的規模。 在影響時間方面，台灣颱風論壇表示，考量到季節性因素、颱風走勢以及強度變化的綜合影響，北中南三個區域最「搖滾」的劇烈風雨時間點新頭殼 ・ 8 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 21 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 3 小時前