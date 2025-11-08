前教育部長潘文中談停砍公教年金 (圖)

副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。陸委會副主委沈有忠發文表示，這是我國政府高層首次在歐洲議會公開演說，是極大的外交突破，但同一天也有位黨主席出席追思活動，紀念對象包含要消滅中華民國的匪諜，他也無奈表示，也不知副總統會不會又被斥責為惹怒俄羅斯？

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前