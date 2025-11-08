前教育部長潘文中談停砍公教年金 (圖)
國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長潘文忠（中）8日出席「黃昆輝90歲祝壽文集新書發表會」，會前接受媒體聯訪表示，要兼顧體恤退休人員和政府財政，並考慮到物價波動等，確實面臨兩難。
中央社記者陳至中台北攝 114年11月8日
其他人也在看
吳音寧台肥董座夢碎？陳學聖：只是轉進而已
[NOWnews今日新聞]台肥公司4日召開董事會，原本一度傳出行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任董事長，不過最後人事案急轉彎，由原任總經理張滄郎接任董事長。不過前立委陳學聖在臉書發文，提出對此...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
停砍公教年金 吳清基、潘文忠2前教長籲找平衡
（中央社記者陳至中台北8日電）國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基、潘文忠今天受訪都表示，涉及物價波動、政府財政、退休人員權益等，期盼朝野能從中找到平衡。中央社 ・ 11 小時前
鄭麗文出席共諜追思會！曹興誠狠酸：鄭麗文「出櫃」，國民黨「出糗」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該活動追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，引發敵我不分的質疑。對此，聯電創辦人曹興誠上午在臉書發言狠酸，鄭麗文「出櫃」，國民黨「出糗」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
教育界賀90大壽 黃昆輝：鼓勵教師最終是學生受益
（中央社記者陳至中台北8日電）教育界人士今天一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的仍是學生。中央社 ・ 8 小時前
現代教育行政學之父黃昆輝90歲 強調老師要有熱情和信念
「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝今（2025）年90歲，國立台灣師範大學教育學院今（8）日舉行「桃李滿門、澤被社稷」新書發表暨90嵩壽祝壽會。黃昆輝表示，同學曾帶他去算命，預言說他活到77歲，他現在90歲，鄉下赤腳孩子一路公費求學，感謝國家公費栽培，學成後當然要為國貢獻。自由時報 ・ 8 小時前
前教育部長吳清基談停砍公教年金 (圖)
國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基（中）8日出席「黃昆輝90歲祝壽文集新書發表會」，會前接受媒體聯訪，期許朝野找到平衡點，對財政不會造成太大的困難，並激勵公教人員的士氣。中央社 ・ 11 小時前
綠內部民調曝！賴瑞隆遙遙領先？柯淡定回應
[NOWnews今日新聞]高雄市長陳其邁將在明年卸任，民進黨內角逐接棒者眾，國民黨則預料由藍委柯志恩出馬挑戰。根據《上報》報導，4名民進黨立委在對上柯志恩時皆領先，其中林岱樺以39.1%對30.3%取...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
摔角》台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園
11月1日於日本 TOKYO SQUARE In Itabashi 舉辦的「EXTREME CONFRONTATION 極限交鋒–東京站」中，來自台灣職業摔角團體PUZZLE帕舒路職業摔角與日本知名極限派團體FREEDOMS正面交鋒。雙方在6場比賽中火花不斷，最終由FREEDOMS以4勝2負拿下團體自由時報 ・ 11 小時前
史上首次！蕭美琴歐洲議會演說 沈有忠酸國民黨：黨主席卻紀念匪諜
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。陸委會副主委沈有忠發文表示，這是我國政府高層首次在歐洲議會公開演說，是極大的外交突破，但同一天也有位黨主席出席追思活動，紀念對象包含要消滅中華民國的匪諜，他也無奈表示，也不知副總統會不會又被斥責為惹怒俄羅斯？三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
AI發展迅猛 美空軍擬將B-21改單人駕駛
AI取代人類工作正成為現實，美國已因此引發大裁員潮，現在就連美國空軍，也計畫將B-21從原本雙座艙兩名駕駛飛行員改為一名，副駕駛作為則改為武器系統官（WSO），拓展多元作戰任務用途。軍聞網站「The Warzone」報導，全球打擊司令部司令布西耶上將（Gen. Thomas Bussiere）近期在自由時報 ・ 11 小時前
領普發萬元現金來新北玩！現金變旅程 入住享折扣
中央普發萬元現金衝一波，新北市觀光旅遊局推出「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，結合業者推出多元方案，紛紛推出各種旅宿優惠方面，放大萬元現金價值，樂齡長者再加碼，要和全民一起拚經濟。觀旅局表示，像是大板根森林溫泉酒店推出「普發1萬元 板根再加碼」，預訂溫泉系列房型，續住第2晚享5折優惠，泡湯套票自由時報 ・ 11 小時前
在高雄推3大護國產業 林岱樺喊要讓人民賺得到錢
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導 民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺今（8）日公布「3大護國產業」市政藍圖，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」，讓高雄從傳產重鎮邁向守護台灣安全與繁榮的戰略基地；林岱樺表示，她將以高雄為核心推動矽光子、無人機與冷能經濟等新興產業鏈，讓傳產升級、青年返鄉，高雄成為護國產業的核心基地。 林岱樺指出，高雄民眾都強烈期盼，除...匯流新聞網 ・ 11 小時前
2025台北國際旅展 「流動的港口 世界的基隆」展現城市魅力
【記者羅伯特／綜合報導】「2025台北國際旅展」11月7日起一連四天在台北南港展覽館一館隆重登場，基隆館以「流 […]民眾日報 ・ 11 小時前
影／卦山大縱走彰化兜兜圈 花壇鄉大嶺巷步道千人齊步走
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】今年「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動從9月1日起至11月30日止，為期將近3互傳媒 ・ 11 小時前
到貓空賞美景、品茶香 打卡送好禮再抽iPhone 17 Pro
微風送爽正是造訪貓空、體驗山林之美的理想季節，台北市府觀光傳播局即日起至12月7日，舉辦「走靜貓空 打卡送好禮・加碼抽大獎」活動，只要完成指定打卡任務，即可獲得限量特色好禮；此外，再追蹤「我是台北人」臉書粉絲專頁，還可登錄資料參加抽獎，有機會把iPhone 17 Pro、LG StanbyME 2閨自由時報 ・ 11 小時前
蕭美琴林佳龍現身歐洲議會 與各國議員問候 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，並在外交部長林佳龍陪同下與參加者交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 14 小時前
屏東伏流水「力里圳」潺潺百年 建造者鳥居信平之孫見證慶祝活動
日本水利工程學家鳥居信平百年前在屏東平原打造「看不見的水利設施」伏流水圳，繼來義鄉的二峰圳落成百年以後，春日鄉的力里圳今年也通水百年，屏東縣政府和春日鄉公所今天盛大舉辦百年慶祝活動，鳥居信平之孫鳥居徹今天也特別到場見證，縣長周春米說，兩個水圳為屏東灌溉百年，牽起台日兩國的情緣。自由時報 ・ 11 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 發表演說 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 14 小時前
喝整鍋南瓜湯血糖飆破表！營養師揭澱粉真相
別再誤會南瓜！吃太多恐升糖。營養師揭密：南瓜不是蔬菜！短新聞SHOTNEWS ・ 11 小時前
藍白強推停砍教職員年金 潘文忠：年改應公平、永續、世代共擔
藍白表決輾壓年金改革引發爭議，前教育部長潘文忠今（8）日出席活動前受訪表示，年金改革應在公平、永續、世代共擔的原則下推進，確保整體制度長期穩健發展，應該在「兼顧年金永續與退休照顧」之間取得平衡，畢竟年金制度的穩定，不僅關係到現有的退休人員，也影響到目前仍在職、將來也會退休的公教人員。自由時報 ・ 12 小時前