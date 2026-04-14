前文膽楊渡喊「為馬英九，基金會請熄燈吧」：別被宦官小人包圍

楊渡喊話請馬英九基金會熄燈。圖為馬英九與馬辦前執行長蕭旭岑。資料照 廖瑞祥攝



《聯合報》論壇版今（14日）刊登被視為前總統馬英九文膽、中華文化總會前秘書長楊渡投書「為了馬英九，請熄燈吧！」，文中呼籲保護馬英九基金會熄燈，並以史為鑑，指馬一生英明治國，盼晚年不要「眼睜睜看著皇帝被宦官小人包圍」、「留下一個爛攤子傳給下一代」。

楊渡與馬英九為長期親近的政治夥伴與文膽關係。楊渡因統派意識形態與馬相近，曾任馬英九時期的中華文化總會秘書長，深度參與馬的「連結台灣」論述、新書包裝及選戰策略。楊渡被視為馬英九推動本土化路線及藍綠和解策略的核心策士之一。

廣告 廣告

楊渡在這篇投書中說，「作為馬英九的朋友，我不忍心寫這樣的文章。但為了保護馬英九，請容我說一聲吧！」提及兩年前出版新書，馬英九主動表示要來參加發表會，稱馬是一個溫暖念舊的人。前一次見面，是因為楊渡女兒小茵驟然離世，馬英九第一時間來看自己。在無人的靈堂，相對無言，唯有淚千行。

楊渡說，新書發表會上，他講了一點「渡海傳燈人」的故事，馬心有所感，在致詞中說了一段抗戰歷史。然同樣的內容，開頭說一次，結尾又重複一次。當天會後，台大前校找管中閔和她有同感，憂心馬英九是不是有一點退化了。

文中，楊渡回憶，去年中秋節聚會裡，馬英九剛參加完日月潭泳渡，神清氣爽，便問馬有無進步。馬頗感得意的說有進步多少分鐘。那口氣依舊像個好學生，體育成績有進步，滿心歡喜。楊渡說，「話題過後，轉談他事，不料馬英九想起來又很積極的重提一次。主人有感於他想把大家聚在一起共度良辰的美意，答應好好籌畫。不料，整個晚宴，這話題他重提了四、五次。」

楊渡說，農曆春節前有一場聚餐，這一次馬英九的精神確實有明顯的退化了，說話的聲音，對面的人有些聽不到。楊表示，他和馬講笑話，稱馬頭髮都不會變白，都用什麼保養的？馬得意笑答，自信滿滿。「然而朋友都感覺不對勁，因為他會重複問一件事，看人的眼神有些惶然。」楊渡稱，他曾問馬辦前執行長蕭旭岑「怎麼會這樣」，蕭只能含蓄答，有時好，有時不好，有一點退化了。

楊渡說，直到馬英九基金會爭端發生。他才警覺到，如果人開始退化，卻無法自覺，該怎麼辦？忍不住想起歷史上的悲劇。一個英明治國、開疆拓土的皇帝，不料晚年退化，決策反覆，造成朝局動盪。這些史實的背後，很可能是皇帝年紀大了，智力與記憶力退化；朝臣無人敢說皇帝有病，只能眼睜睜看著皇帝被宦官小人包圍，留下一個爛攤子傳給下一代。

楊渡在文中說，馬英九基金會只是民間團體，有問題終究是民間事。只可惜了馬英九，若是在智力退化下，把基金會送請檢調單位去折騰，最後傷害最重的當然是他自己。一生潔身自愛的君子，最終若以昏聵自訴告終，何其悲哀！「從歷史觀現世，唯有深深的悲憫。我只能奉勸馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人的緣故，請熄燈吧！」

更多太報報導

談馬辦風波痛心疾首 馬英九喊一生重視清廉操守 : 家人不介入公務

蕭旭岑收台商捐款？馬英九基金會揭調查報告：無入帳紀錄

鍘蕭旭岑不成？馬英九基金會新增賴幸媛、戴遐齡、邱淑媞等4董事