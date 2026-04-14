12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
前文膽楊渡喊「為馬英九，基金會請熄燈吧」：別被宦官小人包圍
《聯合報》論壇版今（14日）刊登被視為前總統馬英九文膽、中華文化總會前秘書長楊渡投書「為了馬英九，請熄燈吧！」，文中呼籲保護馬英九基金會熄燈，並以史為鑑，指馬一生英明治國，盼晚年不要「眼睜睜看著皇帝被宦官小人包圍」、「留下一個爛攤子傳給下一代」。
楊渡與馬英九為長期親近的政治夥伴與文膽關係。楊渡因統派意識形態與馬相近，曾任馬英九時期的中華文化總會秘書長，深度參與馬的「連結台灣」論述、新書包裝及選戰策略。楊渡被視為馬英九推動本土化路線及藍綠和解策略的核心策士之一。
楊渡在這篇投書中說，「作為馬英九的朋友，我不忍心寫這樣的文章。但為了保護馬英九，請容我說一聲吧！」提及兩年前出版新書，馬英九主動表示要來參加發表會，稱馬是一個溫暖念舊的人。前一次見面，是因為楊渡女兒小茵驟然離世，馬英九第一時間來看自己。在無人的靈堂，相對無言，唯有淚千行。
楊渡說，新書發表會上，他講了一點「渡海傳燈人」的故事，馬心有所感，在致詞中說了一段抗戰歷史。然同樣的內容，開頭說一次，結尾又重複一次。當天會後，台大前校找管中閔和她有同感，憂心馬英九是不是有一點退化了。
文中，楊渡回憶，去年中秋節聚會裡，馬英九剛參加完日月潭泳渡，神清氣爽，便問馬有無進步。馬頗感得意的說有進步多少分鐘。那口氣依舊像個好學生，體育成績有進步，滿心歡喜。楊渡說，「話題過後，轉談他事，不料馬英九想起來又很積極的重提一次。主人有感於他想把大家聚在一起共度良辰的美意，答應好好籌畫。不料，整個晚宴，這話題他重提了四、五次。」
楊渡說，農曆春節前有一場聚餐，這一次馬英九的精神確實有明顯的退化了，說話的聲音，對面的人有些聽不到。楊表示，他和馬講笑話，稱馬頭髮都不會變白，都用什麼保養的？馬得意笑答，自信滿滿。「然而朋友都感覺不對勁，因為他會重複問一件事，看人的眼神有些惶然。」楊渡稱，他曾問馬辦前執行長蕭旭岑「怎麼會這樣」，蕭只能含蓄答，有時好，有時不好，有一點退化了。
楊渡說，直到馬英九基金會爭端發生。他才警覺到，如果人開始退化，卻無法自覺，該怎麼辦？忍不住想起歷史上的悲劇。一個英明治國、開疆拓土的皇帝，不料晚年退化，決策反覆，造成朝局動盪。這些史實的背後，很可能是皇帝年紀大了，智力與記憶力退化；朝臣無人敢說皇帝有病，只能眼睜睜看著皇帝被宦官小人包圍，留下一個爛攤子傳給下一代。
楊渡在文中說，馬英九基金會只是民間團體，有問題終究是民間事。只可惜了馬英九，若是在智力退化下，把基金會送請檢調單位去折騰，最後傷害最重的當然是他自己。一生潔身自愛的君子，最終若以昏聵自訴告終，何其悲哀！「從歷史觀現世，唯有深深的悲憫。我只能奉勸馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人的緣故，請熄燈吧！」
更多太報報導
談馬辦風波痛心疾首 馬英九喊一生重視清廉操守 : 家人不介入公務
蕭旭岑收台商捐款？馬英九基金會揭調查報告：無入帳紀錄
鍘蕭旭岑不成？馬英九基金會新增賴幸媛、戴遐齡、邱淑媞等4董事
其他人也在看
工地高薪代價大！水電學徒揭「1陋習」超可怕 只做4個月崩潰喊離職
願意吃苦就能換高薪？一名網友發文抱怨，他不菸不酒不檳榔，但在工地當了4個月的學徒，發現每個師傅都在抽菸，「菸是一根一根的一直點，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」，為了不讓自己的肺壞掉，決定提出離職。
日本見「牙刷1設計」她驚呆！釣一票台人共鳴：30多年前台灣就有
台灣人熱愛出國旅遊，其中國家又以日本最為多人喜愛。一名網友近日在社群平台發文分享住宿經驗，意外掀起討論，當天她入住日本民宿時打開備品牙刷，發現竟未附牙膏，仔細觀察後更覺得刷毛中似乎卡有異物，隨後才恍然大悟驚呼「原來人家牙膏已經直接塗在裡面了啦」。
飆股踩煞車7檔今限速！載板龍頭20分鐘撮合 全部關到4月27日
近期股價異常波動或成交量放大，觸及交易異常監控標準，證交所與櫃買中心昨（13）日同步公告最新處置股名單，共計7檔個股遭列入「抓去關」，自今（14）日起至4月27日止全面實施分盤交易。此次名單涵蓋ABF載板龍頭欣興（3037）、半導體設備股辛耘（3583）等熱門飆股，部分個股短期漲幅超過40%以上，引發市場高度關注。
家中長輩突進ICU！他感慨「對長照完全改觀」：事情多到超乎想像
隨著台灣邁入高齡化社會，長照議題備受關注。有網友分享，近來家中長輩突然住進加護病房，四個子女為此焦頭爛額、心力交瘁，讓原PO有感而發，坦言對長照機制完全改觀，引發網友討論。
白沙屯媽祖進香「4亂象」 網怨：麻煩香燈腳有點素質
白沙屯拱天宮媽祖進香活動正式展開，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高，卻也引發相關亂象問題。有網友發出「抱怨文」，並列出4點提醒香燈腳們有點素質。
逼下屬玩桌遊累計達35小時！日本消防局爆「最奇怪的職場霸凌」熱議：到底多好玩？
日本愛知縣稻澤市消防局最近爆出一起誇張的事件，一名 40 多歲的消防隊長在值勤期間，濫用職權強迫下屬遊玩他「自製的桌遊」，時間長達半年之久。最終該名隊長遭到當地市府下令停職一個月的懲戒處分，而被迫參與遊戲同仁也一併受到警告與訓誡。
血汗醜聞！中國海底撈承認逼迫員工賠償顧客、職場霸凌 網掀抵制潮
中國知名連鎖火鍋餐廳「海底撈」，近來醜聞連爆。一名在中國海底撈打拚6年的老員工蔣小姐在網上心碎發聲，揭露這家標榜服務至上的火鍋店，背後竟無情剝削員工。她爆料店內有個荒謬的潛規則，只要有客訴，不管誰對誰錯，員工都得自費500元人民幣（約新台幣2300元）買毛絨玩具或禮盒送客，有人甚至賠到好幾千元，簡直是在貼錢上班。
2026裝修新制上路！「想做就做」模式已過 施工前須完成申請審查
（生活中心／綜合報導）室內裝修制度自2026年起逐步調整，多數工程在動工前須先完成申請與審核程序，貼壁紙、油漆 […]
不只外表吸睛！4生肖女自帶「高質感又溫柔」，「這位」人美心更善讓人忍不住被吸引～
不只長相出眾，氣質自然出挑，更難得的是，她們內心柔軟、待人真誠，總能在不經意間散發出讓人安心的魅力。這樣的人，不需要刻意討好，也不用強勢存在，卻能在群體中默默成為大家最喜歡、最信任的存在。以下這四個生
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
太熱了？高雄一夜2火警 冷氣機冒煙驚魂
太熱了？高雄一夜2火警 冷氣機冒煙驚魂
研究揭「自做1事」降23%失智風險！新手更降67%機率
預防失智相當重重要。醫師鄭淳予表示，一篇刊登於今年(2026)年3月期刊的研究發現，自己煮飯可以降低失智風險，每週至少自己煮一頓飯的男性降低23%失智風險，女性降幅則高達27%。烹飪新手獲益最大，不太會烹煮的人，每週至少煮一次，最高可降低67%失智風險。
自己煮好麻煩？名廚推這道飯 肉菜飯一鍋搞定
最新調查發現，多數長者家庭在家開伙，卻常為「煮什麼、怎麼煮、怎麼煮得健康又好吃」煩惱。為減輕照顧者壓力，伊甸基金會特別設計10道簡單、易學的料理教學影片。 8成銀髮家庭自己煮 伊甸基金會公布銀
「只要媽在，家就在」天生沒手腳...81歲嬤用嘴縫衣、斷臂夾筷 獨養3兒女長大
母愛的力量究竟能有多大？在中國甘肅省白銀市的回河村，有一位高齡81歲的母親王玉氏，用她破碎的身軀演繹了震撼人心的生命樂章。王玉氏出生於1945年，天生四肢不全、沒有手腳，但在那個物資匱乏的年代，她憑藉著驚人的意志力，在丈夫外出務農期間，獨自承擔起照顧3名年幼子女的重擔。這段「無肢養家」的故事近日曝光，讓無數網友濕了眼眶，封她為「最堅強的母親」。
大S離世一年！S媽再度痛失至親 悲傷證實：我心碎中
雅維．茉芮於13日在臉書發文說明父親離世消息，文中提到「家父已於近日安詳離世」，並感謝外界的關心與支持。她同時表示，家屬將懇辭奠儀，若親友有意致意，可透過葬儀社致贈花籃，以表達心意。整體發文語氣平靜，字裡行間流露對父親的不捨之情。據了解，雅維．茉芮為董事長...
民眾黨「4大理由」開除李貞秀！鍾年晃「神翻譯」讓議員直呼：被仙人跳
即時中心／綜合報導李貞秀上任民眾黨不分區立委後，就爭議連連，不僅國籍問題遲遲未解，還爆料指新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元，引發黨內不滿；原先堅持不退位，但昨（13）日仍遭民眾黨中評會依《紀律評議裁決準則》第32條、第36條「開除黨籍」，短短70天便火速下台。對此，資深媒體人鍾年晃也用一句話「翻譯」民眾黨聲明中列出的4大理由，讓台北市議員簡舒培直呼「李貞秀被民眾黨仙人跳了！」
黑蒜抗老、抗炎、穩血糖一次搞定！功效狂升6倍 每天3瓣就行
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，黑蒜在韓國、日本等亞洲地區的傳統養生文化中已有數百年歷史，黑蒜的神奇之處在於，它經過15至90天的熟成過程，讓原本刺激性的蒜素轉變成對人體更溫和且穩
一周運勢來了！2生肖慘中「下下籤」笑不出來
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享2026年4月12日至4月18日十二生肖運勢，其中，屬馬、屬豬這兩個生肖抽中「下下籤」運勢低迷。
要發了！4生肖財運爆發 貴人助攻事業翻紅
要發了！4生肖財運爆發 貴人助攻事業翻紅
一巴掌碎婚姻！新竹「博士男」月收僅2萬拒養小孩：養活自己都有困難
新竹女子小美（化名）2016年嫁給有博士學歷的阿強（化名），原以為找到幸福，但卻是痛苦的開始。阿強不但懷疑小美偷東西，甚至還曾對小美呼巴掌，兩人至此後分居。誇張的是，小美要求阿強負擔女兒的開銷，才揭開阿強每月僅有2萬出頭的收入「養活自己都有困難」，拒絕支付費用，甚至搞失聯。小美心寒訴請「休夫」，新竹地院判准離婚。