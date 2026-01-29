前斐濟代表陳盈連涉詐補助318萬 遭檢方約談後請回

社會中心／綜合報導

外交部駐外官員，涉嫌詐領租屋補助！前斐濟代表「陳盈連」，涉嫌在擔任「駐洛杉磯台北經濟文化辦事處」組長的期間，在美國購屋居住，卻有申請租屋補助，折合新台幣的金額，約318萬，昨晚，檢方約談陳盈連和他的秘書盧啟章到案，訊後，陳盈連請回，盧啟章五元元交保候傳。

穿著深色外套，揹著公事包，外交部官員「陳盈連」在律師的陪同下，快步離開，而他會出現在北檢，是因為檢方懷疑他過去任職於「駐洛杉磯台北經濟文化辦事處」期間，涉嫌詐領租屋補助，而同樣遭到約談的還有他過去的秘書「盧啟章」。立委（民）林楚茵：「他們所領的每一分錢，都是人民的納稅錢，清廉是絕對需要遵守的原則，監察院既然已經全票通過彈劾，司法也正在進行當中我支持嚴查到底。」陳盈連過去曾經多次外派，陸續任職於芝加哥、洛杉磯、關島、斐濟等地的辦事處，這一次，檢調會有這樣的大動作，是因為有人檢舉，陳盈連駐外期間，涉嫌利用公款購買高檔個人用品，轉交給家人使用，調查後發現，陳盈連在2011年任職於「駐洛杉磯台北文化經濟辦事處」期間，明明已在美購屋自住，卻申請租屋補助，到2016年8月，累積詐領約10萬美金，折合新台幣318萬，另外，任職關島辦事處時，未確實盡督導之責，導致駐地11件財產、79件非消耗物品下落不明，損失美金2萬5千多元。

駐外期間涉詐租屋補助10萬美金 外交官陳盈連遭約談後請回

外交官陳盈連涉嫌詐領租屋補助遭到約談。（圖／民視新聞）

非當事律師黃柏榮：「外交官利用職務上機會，來騙取或詐領宿舍的補助款，恐怕涉犯詐欺以及貪汙治罪條例，利用職務詐取財物罪，法定刑度最重可處7年以上有期徒刑。」身為外交官，駐外等於代表台灣的門面，如今卻傳出詐領補助的事件，陳盈連除了被監察院彈劾，移送懲戒法院，也遭到檢方調查，約談後無保請回，至於，盧啟章的部分，則以五萬元交保候傳。

