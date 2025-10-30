前新北議員張瑞山告別式 賴清德總統親臨致意

徐國勇頒贈民進黨表揚狀，由張瑞山之女張維倩接受。（張維倩服務處提供）

前新北市議員張瑞山於本月18日辭世，今（30）日上午在新北市立殯儀館舉行告別式，親友與政壇人士齊聚致敬。賴清德總統、前行政院院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌、台北市副市長李四川、民進黨祕書長徐國勇、副祕書長何博文、立委蘇巧慧及台北市黨部主委張茂楠等人皆到場表達哀思。

儀式由蘇貞昌擔任主祭官，徐國勇、何博文、蘇巧慧、張茂楠為張瑞山靈柩覆蓋民進黨黨旗；隨後徐國勇頒贈民進黨表揚狀，表彰張瑞山長年推動地方建設、為民服務的貢獻，由張瑞山女兒張維倩接受。

廣告 廣告

張瑞山出身嘉義縣大埔鄉，長年深耕中和地區，歷任中和市民代表、台北縣議員及新北市議員，政壇生涯超過30年，同時熱心同鄉事務，曾任中和嘉義同鄉會理事長，積極回饋故鄉，其後擔任台灣區水管工程公會理事長，深受業界與公會同仁推崇。

張瑞山於2018年交棒給女兒張維倩，但退而不休，在幕後擔任顧問，協助傳承服務精神。告別式會場播放回顧影片，令與會者無不動容，感念張瑞山一生奉獻地方、堅持信念。

【連回中時新聞網原文】