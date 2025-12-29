前新北議員陳科名收賄逾千萬 判刑10年8月定讞

（中央社記者林長順台北29日電）前民進黨新北市議員陳科名涉嫌向建商收賄逾千萬元，施壓新北市府加速取得建照，一、二審依貪污治罪條例判處陳科名10年8月徒刑，最高法院23日駁回上訴，全案定讞。

檢方起訴表示，陳科名自民國95年起擔任新北市議員，他於101年間用太太名義及隱名投資方式，插股土方清運業者名下2家公司，並與業者議定，只要以議員身分謀得建商發包就可獲得報酬。

檢方指控，陳科名先後接受7家建商請託，向新北市工務局、城鄉局施壓，加速相關執照核發進度，再要求該7家建商將土石清運等工程交由指定廠商承包，藉此獲利。檢方認定，陳科名總計收受賄賂及不正利益合計1717萬餘元。

新北地方法院認定陳科名收賄1307萬餘元，依貪污治罪條例判處陳科名應執行有期徒刑10年8月，褫奪公權5年；陳科名被控收賄410萬元部分，新北地院判決無罪。陳科名與檢方均提起上訴。

台灣高等法院認為，原判決量刑等均無任何不當或違法，駁回上訴。最高法院23日再駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1141229